Полиция задержала подозреваемого (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия
Сегодня 11:04
Застолье со смертельным исходом: в Екабпилсе убит мужчина
В Екабпилсе обычное застолье обернулось смертельной ссорой — мужчина погиб от ножевого удара, а его собутыльник оказался под арестом.
24 мая около 12 часов Госполиция получила информацию о том, что в Екабпилсе в одном из домов найден труп мужчины. Полиция возбудила уголовное дело и в тот же день по подозрению в совершении преступного деяния задержала мужчину 1953 года рождения.
На данный момент в ходе следствия установлено, что оба мужчины совместно употребляли алкогольные напитки. Во время совместного распития алкоголя мужчина 1957 года рождения получил ножевое ранение в грудь и скончался на месте происшествия.
В качестве меры пресечения к задержанному мужчине применен арест. Ранее задержанный не попадал в поле зрения полиции.
Согласно Уголовному закону, наказанием за убийство является пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.