Вода в Латвии стремительно прогревается: где сейчас комфортнее купаться

В Даугаве на участке от Плявиняс до границы с Беларусью, а также в Айвиексте температура воды повысилась до 18-19 градусов, похожая температура в пятницу утром также в реке Огре и Большой Югле, в свою очередь в Салаце у Мазсалацы вода прогрелась до 20 градусов.