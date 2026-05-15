В Риге отменили командировку на кладбищенскую конференцию в Италии: поездка стоила бы 20 тысяч евро
Председатель комитета Рижской думы по городскому развитию Эдгар Бергхолц и руководитель Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня, обсудив бюджетные вопросы агентства, приняли решение отменить ранее запланированную командировку сотрудников агентства на конференцию в Турин, Италия, поскольку прогнозируемые расходы на поездку очень высоки и несоразмерны.
Новая руководительница Рижского агентства памятников сейчас тщательно и ответственно пересматривает все запланированные бюджетные расходы агентства, уделяя особое внимание их обоснованности и общественной пользе. После обсуждения цели командировки с председателем комитета Рижской думы по городскому развитию был сделан вывод, что около 20 тысяч евро на поездку делегации из 12 человек на конференцию, организованную Ассоциацией значимых кладбищ Европы, несоразмерны ожидаемой пользе.
Командировка была запланирована еще до вступления Агнесе Страутини в должность, поэтому председатель комитета совместно со Страутиней принял решение ее отменить.
«Деньги рижан должны использоваться ответственно и продуманно. Чрезмерные расходы недопустимы в период, когда необходимо обеспечить эффективное и хозяйственное использование средств. Сейчас есть много других, более приоритетных нужд, на которые эти средства можно направить с большей пользой», — подчеркнул председатель комитета Рижской думы по городскому развитию Эдгар Бергхолц.
Командировка в Италию планировалась на период с 18 по 20 июня для участия в конференции, которую ежегодно организует Ассоциация значимых кладбищ Европы. Тема конференции этого года — «Уроки жизни: кладбища как образовательное культурное наследие».
Ранее на вопрос о целесообразности этой командировки указывали и депутаты оппозиции Рижской думы.