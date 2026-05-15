Больше синего кита и старше пирамид: какое чудовище весом 35 000 тонн прячется под лесами Орегона?
Под землей в американском штате Орегон скрывается один из самых удивительных организмов на планете — гигантский гриб Armillaria ostoyae, более известный как «медовый гриб» или «гигантский гриб». Его практически невозможно увидеть целиком: на поверхности появляются лишь обычные на вид грибы, а основная часть организма находится глубоко под землей. При этом ученые считают, что именно он может быть крупнейшим живым организмом Земли по площади и массе.
Этот гигант расположен в национальном лесу Малхер (Malheur National Forest) в восточной части Орегона. По оценкам исследователей, его грибница занимает около 2385 акров — это почти 10 квадратных километров или примерно площадь небольшого города. Некоторые оценки называют еще большую территорию — около 3,5 квадратной мили.
Самое удивительное в том, что речь идет не о группе грибов, а об одном организме. Ученые пришли к этому выводу после генетических исследований: образцы, взятые в разных частях леса, оказались генетически идентичными. Это означает, что вся огромная подземная сеть — единый живой организм, который медленно рос на протяжении тысяч лет.
Возраст гигантского гриба оценивают по-разному. Некоторые исследователи считают, что ему около 2400 лет, другие допускают, что гриб может быть старше 8000 лет. Если эти оценки верны, Armillaria ostoyae появился еще задолго до строительства египетских пирамид в их современном виде.
Вес организма тоже поражает воображение. По различным подсчетам, гриб может весить до 35 тысяч тонн. Для сравнения: это тяжелее сотен синих китов вместе взятых.
Большая часть организма скрыта под землей в виде грибницы — тонких нитей, которые распространяются через почву и корни деревьев. На поверхность гриб выходит только в сезон плодоношения, когда появляются характерные желтовато-коричневые грибы. Именно поэтому долгие годы никто даже не подозревал, что под лесом находится гигантский организм таких размеров.
При этом Armillaria ostoyae нельзя назвать «добрым» грибом. Он считается опасным паразитом леса. Гриб поражает корневые системы деревьев, постепенно разрушая их и вызывая так называемую корневую гниль. Особенно часто от него страдают хвойные деревья. В зараженных районах можно увидеть погибшие деревья с красноватыми иголками или поврежденной корой.
Интерес к гигантскому грибу появился после открытия похожего, но гораздо меньшего организма в Мичигане в начале 1990-х годов. Тогда ученые впервые поняли, что гриб может существовать как единый сверхкрупный организм. Позже исследования в Орегоне показали, что местный Armillaria оказался во много раз больше.