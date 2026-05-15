Спасатели локализовали утечку опасного вещества в Вентспилсе
15 мая в 12:54 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Зиемелю в Вентспилсе, где произошла утечка метанола из железнодорожной цистерны.
Согласно информации, предоставленной отделом информирования VUGD, пожарные-спасатели локализовали утечку, но в настоящее время работы на месте продолжаются. Проведенные VUGD замеры показали, что опасная концентрация вещества в воздухе не обнаружена.
По имеющейся у Государственной службы окружающей среды (VVD) информации, утечка произошла через верхнее отверстие цистерны. Работы на месте происшествия были завершены вскоре после 15:00. Пожарные охладили бочку и остановили утечку метанола. На месте работали 11 пожарных, используя два автоцистерны и один специализированный автомобиль.
VVD сообщает, что вещество растворяется в воде, и в настоящее время дополнительной опасности не выявлено. Ответственные службы подчеркивают, что ситуация находится под контролем и угрозы для жителей нет.