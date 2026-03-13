Силиня защищает непопулярные решения, но оппозиция отвечает жестко
Отчитываясь перед Сеймом, премьер-министр Эвика Силиня заявила, что непопулярные решения неизбежны, если Латвия хочет двигаться вперед. Оппозиция ответила жесткой критикой, а коалиция — взаимными упреками и намеками на внутренние конфликты.
"Всегда можно больше, определенно, можно и лучше. Но занесенные ранее в декларацию приоритеты сегодня уже стали конкретными решениями политиков об изменениях, которые не всегда популярные и популистские, но должны быть приняты сейчас, чтобы в долгосрочной перспективе мы все в Латвии могли жить лучше", - заявила вчера депутатам Сейма премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), отчитываясь о результатах нынешнего правительства с 2023 года, сообщает Diena.
В ежегодный доклад о работе правительства включены все важнейшие сферы, начиная с обороны. Премьер-министр также призвала не забывать, что нельзя верить пропаганде России и Беларуси о том, что Латвия - государство-неудачник, и допустила, что с приближением выборов в Сейм мы станем слышать это все чаще.
Политики оппозиционных партий посвятили премьеру и правительству много жестких слов. Прогнозируемо поддержку работе правительства выразила Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство"). В свою очередь Антонина Ненашева, выступая от имени партнеров по коалиции - "Прогрессивных", заявила: "В тот момент, когда надо было перейти от первоначального замысла к дисциплинированному сотрудничеству, все-таки победу одержали инстинкты старой политики - медлительность, уклонение от ответственности, надежда на то, что проблемы решатся сами собой. Однако без дисциплинированного сотрудничества невозможны перемены, и когда динамичную совместную работу замещает перетягивание одеяла, это рано или поздно приводит к стагнации". Депутат отметила, что правительство долго затягивало рассмотрение по существу так называемого дела деревообработчиков, а также назвала "серьезным сигналом" неспособность правительства потребовать ответственности за предательство в вопросе Стамбульской конвенции от главных внутренних противников коалиции - Союза зеленых и крестьян (СЗК), правда не озвучив название политической силы.
Зато это сделал представитель находящегося в оппозиции "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс: "В коалиции мы регулярно видим публичный конфликт между партиями, особенно между Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными". И тут, к сожалению, капитан команды не пытается привести всех к общему знаменателю, а уходит за ограждение и порой даже с удовлетворением наблюдает за драками коллег".
Примечательно, что ни один депутат СЗК не высказался от имени фракции, как это делали их коллеги.