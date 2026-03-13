Силиня защищает непопулярные решения, но оппозиция отвечает жестко

Политики оппозиционных партий посвятили премьеру и правительству много жестких слов. Прогнозируемо поддержку работе правительства выразила Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство"). В свою очередь Антонина Ненашева, выступая от имени партнеров по коалиции - "Прогрессивных", заявила: "В тот момент, когда надо было перейти от первоначального замысла к дисциплинированному сотрудничеству, все-таки победу одержали инстинкты старой политики - медлительность, уклонение от ответственности, надежда на то, что проблемы решатся сами собой. Однако без дисциплинированного сотрудничества невозможны перемены, и когда динамичную совместную работу замещает перетягивание одеяла, это рано или поздно приводит к стагнации". Депутат отметила, что правительство долго затягивало рассмотрение по существу так называемого дела деревообработчиков, а также назвала "серьезным сигналом" неспособность правительства потребовать ответственности за предательство в вопросе Стамбульской конвенции от главных внутренних противников коалиции - Союза зеленых и крестьян (СЗК), правда не озвучив название политической силы.