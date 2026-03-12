Силиня пожаловалась на то, что работников госуправления в Латвии "буллят со всех сторон"
Премьер-министр Эвика Силиня в четверг в интервью передаче LTV «Rīta panorāma» выразила недовольство тем, что работающие в государственном управлении «подвергаются буллингу со всех сторон».
По мнению Силини, возглавляемое ею правительство провело самые масштабные изменения в отношении численности работников госуправления со времен правительства Валдиса Домбровскиса.
Однако ее не устраивает, что в борьбе с бюрократией в обществе формируется враждебное отношение к тем, кто работает в государственном управлении, и что этих людей «буллят со всех сторон», а их труд унижают в социальных сетях.
На просьбу пояснить, что означает упомянутое в «планах перезапуска» ее правительства обещание сократить бюрократию на 25%, Силиня не дала вполне ясного ответа. Вместо этого она пояснила, что сокращение имеется в виду в объеме нормативного регулирования, во времени, которое тратят предприниматели, а также в объеме используемых финансовых ресурсов.
Эвика Силиня считает, что в целом произошедшие год назад изменения в правительстве были необходимы и дали результат.
Одновременно она видит, что правительству необходимо продолжать проводить изменения, которые, возможно, не являются популярными в обществе, но являются необходимыми.