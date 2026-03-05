Юрис Пуце: "Это то же самое правительство, которое снизило взносы во второй пенсионный уровень"

Комментируя саму идею разрешить людям забрать свои накопления, политик отметил, что подобные дискуссии в Латвии возникают регулярно. После того как соответствующее решение приняла Эстония, тема снова стала актуальной. «Мы уже видели пример Эстонии. Большинство жителей там не забрали свои накопления — во многом потому, что эксперты предупреждали: это безрассудный шаг, вы проедаете свое будущее. А те, кто забрал, в значительной мере потратили деньги на текущее потребление — продукты, коммунальные платежи», — подчеркнул Пуце.