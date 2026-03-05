Юрис Пуце: "Это то же самое правительство, которое снизило взносы во второй пенсионный уровень"
Стоит ли разрешить людям забирать деньги со второго пенсионного уровня уже сейчас? Бывший министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце сравнил такую идею с разбитой копилкой ради минутной выгоды — и предупредил о рисках для будущих пенсионеров.
В эфире программы «Ziņu TOP» на TV24 экономист, председатель правления партии Latvijas attīstībai Юрис Пуце высказался против идеи разрешить досрочное изъятие накоплений второго пенсионного уровня. По его мнению, это краткосрочное решение, которое может дорого обойтись в будущем. Пуце напомнил, что нынешнее правительство уже сократило взносы во второй пенсионный уровень, тем самым уменьшив будущие пенсии работающих людей.
«Это то же самое правительство, которое снизило взносы во второй пенсионный уровень. Этим решением всем нам, кто еще находится в трудоспособном возрасте, фактически уменьшили будущую пенсию. И я не вижу, чтобы кто-то этого стеснялся», — заявил он.
Комментируя саму идею разрешить людям забрать свои накопления, политик отметил, что подобные дискуссии в Латвии возникают регулярно. После того как соответствующее решение приняла Эстония, тема снова стала актуальной. «Мы уже видели пример Эстонии. Большинство жителей там не забрали свои накопления — во многом потому, что эксперты предупреждали: это безрассудный шаг, вы проедаете свое будущее. А те, кто забрал, в значительной мере потратили деньги на текущее потребление — продукты, коммунальные платежи», — подчеркнул Пуце.
Он образно сравнил ситуацию с копилкой: «Фактически это выглядит так: у нас стоит копилка с деньгами, и мы ее разбиваем, потому что хотим купить булочку. Это не очень прагматичное решение».
В то же время ведущая подняла вопрос о людях с тяжелыми заболеваниями, которым средства могут быть жизненно необходимы уже сейчас. Пуце признал, что такие ситуации действительно существуют. «Есть объективные случаи — например, тяжелая болезнь, когда человеку срочно нужны деньги на лечение. Это огромный вызов», — отметил он.
В качестве примера он привел Литву, где разрешено изымать до 25% накоплений, а в особых случаях, связанных с непредвиденными расходами на здоровье, — больше. Однако сам Пуце предложил рассмотреть альтернативный механизм:
«Возможно, вместо изъятия стоит создать механизм, при котором человек мог бы занять средства под залог этих накоплений, покрыть необходимые расходы и продолжать жить, не уничтожая свою будущую пенсию».
Ранее против досрочного изъятия накоплений высказывались и другие представители финансового сектора. Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс предупреждал, что значительная часть этих средств ушла бы на краткосрочное потребление, а наибольший удар получили бы наименее обеспеченные жители. Министерство финансов также считает, что превращение второго пенсионного уровня в добровольный или разрешение преждевременного изъятия средств противоречит долгосрочным целям пенсионной системы. Коммерческие банки назвали массовое изъятие накоплений «огромной стратегической ошибкой», способной подвергнуть будущих пенсионеров риску бедности.