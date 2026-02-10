"Это плохая идея!" Банки категорически против изъятия накоплений второго пенсионного уровня

Добровольска указывает, что, во-вторых, идея «позволить каждому решать самому» на практике не работает. Она подчеркивает, что это очень ясно показал пример Эстонии. «Эстония из-за популистских идей реформировала свой второй пенсионный уровень уже в 2021 году и сейчас признает, что это было глупое решение. Исследование Центрального банка Эстонии показывает, что после реформы второго пенсионного уровня 15% людей потратили эти деньги на повседневные нужды, 30% погасили потребительские кредиты, а 50% оставили деньги на счетах, где их постепенно “съедает” инфляция», — заявляет Добровольска, добавляя, что это решение не только снизило будущие пенсии, но и повысило инфляцию для всех жителей, поскольку часть пенсионного капитала была израсходована на потребление. Она подчеркивает, что это не только индивидуальное решение — оно влияет и на все общество в целом.