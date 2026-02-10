"Это плохая идея!" Банки категорически против изъятия накоплений второго пенсионного уровня
Массовое досрочное изъятие накоплений из второго пенсионного уровня стало бы огромной стратегической ошибкой, которая подвергла бы значительную часть будущих пенсионеров риску бедности, указывают представители банков.
Руководитель инвестиционной управляющей компании Swedbank Анжелика Добровольска отмечает, что к концу января 2026 года накопленный капитал второго пенсионного уровня в Латвии превысил 10 миллиардов евро. Это один из крупнейших частных накоплений в стране — как на индивидуальном, так и на государственном уровне. И разрешить жителям изымать деньги из второго пенсионного уровня — плохая идея по нескольким причинам.
Во-первых, это не свободные деньги — это отложенные средства на старость. Добровольска поясняет, что в настоящее время весь мир, включая центральные банки и Европейскую комиссию, говорит о чрезвычайной важности увеличения реальных сбережений на будущие пенсии, а не полагаться исключительно на принцип солидарности, как это происходит в первом пенсионном уровне. «Объяснение этому очень простое — общество стремительно стареет, а продолжительность жизни увеличивается, поэтому полагаться только на будущих налогоплательщиков означает сознательно создавать бюджетный кризис в будущем.
И именно в этой сфере Латвия сейчас опережает ряд развитых европейских стран, поскольку обязывает своих жителей формировать обязательные накопления», — поясняет представитель Swedbank.
Добровольска указывает, что, во-вторых, идея «позволить каждому решать самому» на практике не работает. Она подчеркивает, что это очень ясно показал пример Эстонии. «Эстония из-за популистских идей реформировала свой второй пенсионный уровень уже в 2021 году и сейчас признает, что это было глупое решение. Исследование Центрального банка Эстонии показывает, что после реформы второго пенсионного уровня 15% людей потратили эти деньги на повседневные нужды, 30% погасили потребительские кредиты, а 50% оставили деньги на счетах, где их постепенно “съедает” инфляция», — заявляет Добровольска, добавляя, что это решение не только снизило будущие пенсии, но и повысило инфляцию для всех жителей, поскольку часть пенсионного капитала была израсходована на потребление. Она подчеркивает, что это не только индивидуальное решение — оно влияет и на все общество в целом.
В-третьих, поведенческая экономика давно доказала, что в долгосрочных накоплениях люди принимают эмоциональные, а не рациональные решения. Именно поэтому пенсионные системы во всем мире основаны на автоматической дисциплине, а не на свободном доступе к деньгам. Добровольска поясняет, что накопления второго пенсионного уровня в Латвии объективно управляются хорошо. Средняя доходность акционных планов за три года стабильно превышает 11–12% в год, а доходность латвийских пенсионных планов второго уровня занимает шестое место среди всех стран ОЭСР, опережая такие государства, как Швеция и Дания.
«Изъятие денег означает отказ от сложных процентов. Например, 10 000 евро, изъятые в возрасте 30 лет, при годовой доходности 6–7% означают примерно на 40 000–50 000 евро меньше в пенсионном возрасте», — поясняет представитель Swedbank.
По словам Добровольской, чтобы у жителей была большая возможность влиять на свои накопления второго пенсионного уровня, следовало бы поддержать изменения, касающиеся выплат второго пенсионного уровня при выходе на пенсию. Существующую систему можно улучшить и сделать более гибкой, например, введя возможность оставлять накопления в пенсионном плане и после выхода на пенсию. Это означало бы не изъятие всей суммы из финансовых инструментов, а обеспечение регулярных выплат из фонда, при этом оставшийся капитал продолжал бы зарабатывать. Также можно пересмотреть условия налога на прирост капитала для пенсионных накоплений и усовершенствовать вопросы наследования после выхода на пенсию.
Руководитель SEB Life and Pension Baltic Арнольд Чулкстенс отмечает, что второй пенсионный уровень является очень важной частью хорошо функционирующей пенсионной системы, созданной для балансировки демографических вызовов, которые уже в ближайшем будущем существенно повлияют на первый пенсионный уровень. Если бы были проведены столь существенные изменения в пенсионной системе, коэффициент замещения пенсий в ближайшие 10–20 лет мог бы существенно снизиться — с нынешних 45–50% до всего лишь 30% от последней заработной платы.
«Это означает, что значительная часть получателей пенсий в Латвии была бы подвержена риску бедности, и государству потребовались бы дополнительные ресурсы для пособий», — подчеркивает Чулкстенс, отмечая, что необходимо действовать наоборот — второй пенсионный уровень следует укреплять и, как было обещано, в 2029 году вернуть взносы в размере 6%.
Он отмечает, что, учитывая опыт Эстонии, такие изменения могут привести к ряду негативных последствий — краткосрочному росту потребления и инфляции, а также существенному сокращению инвестиций в экономике. В то же время привычки индивидуальных клиентов к накоплениям в Эстонии кардинально не изменились и остались на низком уровне. «В настоящее время видно, что Эстония пытается укрепить второй пенсионный уровень и в некотором смысле исправить допущенные ошибки», — отмечает Чулкстенс.
Он также указывает, что этот опыт показывает, что укрепление второго пенсионного уровня критически важно как для долгосрочной финансовой безопасности в пенсионном возрасте, так и для фискальной стабильности государства.
Председатель правления дочерней компании банка Citadele CBL Asset Management Карлис Пургайлис агентству LETA заявил, что массовое досрочное изъятие накоплений из латвийской фондированной пенсионной системы, или второго пенсионного уровня, было бы огромной стратегической ошибкой, от которой в долгосрочной перспективе пострадали бы как жители, решившие изъять свои накопления, так и остальные жители всех возрастных групп.
«Хотя личная финансовая свобода важна, накопление второго пенсионного уровня не является обычным финансовым инструментом, таким как, например, сберегательный счет. Это один из основных механизмов, обеспечивающих благосостояние жителей в будущем и стабильность государственной социальной системы в долгосрочной перспективе», — поясняет Пургайлис, добавляя, что такой необдуманный шаг поставит под угрозу адекватность будущих пенсий.
Пургайлис отмечает, что фондированная система создана для сглаживания демографического давления, предполагающего меньшее количество работающих и большее количество пенсионеров. Это означает, что накопления первого пенсионного уровня в будущем не смогут обеспечить достаточное замещение доходов и будут становиться все меньшими по сравнению с уровнем трудовых доходов. Поэтому накопления второго пенсионного уровня являются важной частью будущих доходов человека.
«Если позволить массово изымать их уже сегодня, будущие пенсионеры окажутся в еще более невыгодной ситуации, имея существенно меньшие накопления и, соответственно, более низкий уровень жизни в старости. Это неизбежно создаст существенную нагрузку на государство, которому придется увеличивать социальные пособия для предотвращения риска бедности», — отмечает Пургайлис, поясняя, что в результате даже те жители, которые не воспользуются возможностью изъять накопления до пенсионного возраста, ощутят последствия этой необдуманности, поскольку нагрузка на государственный социальный бюджет в будущем будет столь велика, что потребуются решения, затрагивающие всех.
В качестве примеров решений, которые затронули бы всех, Пургайлис называет повышение пенсионного возраста для всех, снижение индексации накоплений первого пенсионного уровня, снижение индексации размеров уже выплачиваемых пенсий или увеличение социальных взносов.
Пургайлис поясняет, что, несмотря на краткосрочный положительный эффект, в целом это оказало бы негативное влияние на народное хозяйство. Средства пенсионных накоплений также инвестируются в латвийские предприятия, инфраструктуру, государственные облигации. Эти инвестиции обеспечивают ликвидность местного рынка, финансируют развитие предприятий и позволяют государству заимствовать средства под более низкие процентные ставки.
Он подчеркивает, что основным принципом пенсионной системы является долгосрочность. «Из-за эмоциональных или краткосрочных финансовых соображений может показаться заманчивым использовать эти деньги уже сегодня, однако систему социального обеспечения нельзя строить, исходя из сиюминутных потребностей», — отмечает экономист, добавляя, что ее необходимо формировать с прицелом на будущее, чтобы защитить человека через 20–30 лет, когда трудовых доходов уже не будет.
Кроме того, на платформе Manabalss.lv собираются подписи за инициативу, предлагающую законодательно разрешить добровольное полное или частичное изъятие накоплений второго пенсионного уровня. Инициатором этой инициативы является Гиртс Бумберс, который считает, что изъятие средств из второго пенсионного уровня предоставит жителям большую финансовую безопасность и снизит риск оказаться в финансовых трудностях. За эту инициативу собрано около 6000 подписей.