Деньги твои, а взять их нельзя? В Латвии предлагают разрешить досрочное снятие пенсий 2-го уровня

В то же время у инициативы есть и противники. Финансовый эксперт Валтерс Вестманис выражает сомнение в том, что большинство жителей Латвии смогли бы распорядиться этими средствами разумно. В качестве аргумента он приводит опыт Эстонии, где возможностью изъятия средств второго пенсионного уровня воспользовались около 150 тысяч человек. По его словам, значительная часть этих денег была направлена на текущее потребление — покупку товаров для дома, оплату повседневных расходов, погашение долгов, а в отдельных случаях и на азартные игры.