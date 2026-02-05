Деньги твои, а взять их нельзя? В Латвии предлагают разрешить досрочное снятие пенсий 2-го уровня
В Латвии разгорается дискуссия вокруг пенсионных накоплений второго уровня. На портале Manabalss.lv начали собирать подписи за право добровольно снимать эти деньги еще до выхода на пенсию.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за предоставление жителям Латвии права добровольно снимать накопленный капитал второго уровня пенсионной системы. Действующее законодательство предусматривает использование этих средств в основном после достижения пенсионного возраста, однако автор инициативы считает, что современные экономические условия и жизненные риски требуют более гибкого подхода к распоряжению собственными накоплениями.
На момент публикации инициативу поддержали более 4000 человек.
В обосновании инициативы подчеркивается, что средства второго пенсионного уровня формируются за счет социальных взносов конкретного человека, инвестируются на финансовых рынках от его имени и учитываются на индивидуальном счете. По сути, речь идет о личных финансовых накоплениях, а не об абстрактных государственных средствах.
С точки зрения автора, чрезмерные ограничения на доступ к этим деньгам противоречат праву собственности, закрепленному в 105-й статье Сатверсме, а также принципу правовой определенности, поскольку люди вправе рассчитывать, что их взносы будут использованы в их интересах.
Отдельно отмечается принцип соразмерности. Полный запрет на использование накопленных средств до пенсионного возраста, по мнению инициатора, не является оправданным, если существуют альтернативные, менее жесткие механизмы, которые одновременно позволяют сохранить часть капитала на старость и дают человеку финансовую поддержку в критические моменты жизни.
Экономическая часть аргументации строится вокруг идеи повышения финансовой устойчивости населения. Возможность частично или полностью использовать средства второго пенсионного уровня при покупке жилья, оплате медицинских расходов или запуске собственного бизнеса могла бы снизить социальные риски и уменьшить зависимость людей от государственных пособий. Кроме того, добровольное изъятие накоплений, как предполагается, способствовало бы росту внутреннего потребления и инвестиций, а значит, и экономическому развитию страны.
Автор инициативы предлагает закрепить в законе право гражданина добровольно изымать средства второго пенсионного уровня — полностью или частично.
Реализация изменений возможна через поправки к закону о государственных фондированных пенсиях и связанным нормативным актам. Практически это могло бы означать, что выплаты администрирует Государственное агентство социального страхования совместно с управляющими пенсионными фондами, при этом вводятся четкие условия и ограничения: например, обязательное сохранение минимальной суммы на счете, лимиты на изъятие или налогообложение. Также подчеркивается важность простой, прозрачной и доступной процедуры подачи заявлений. По мнению автора, такие изменения не потребуют создания новых учреждений и не повлекут значительных дополнительных расходов для государственного бюджета.
В перечне ожидаемых выгод для общества указываются повышение финансовой безопасности жителей, снижение нагрузки на социальную систему, рост экономической активности и укрепление доверия к пенсионной системе. Дополнительным эффектом должно стать развитие финансовой ответственности и осознанности граждан при принятии решений о своем будущем.
В то же время у инициативы есть и противники. Финансовый эксперт Валтерс Вестманис выражает сомнение в том, что большинство жителей Латвии смогли бы распорядиться этими средствами разумно. В качестве аргумента он приводит опыт Эстонии, где возможностью изъятия средств второго пенсионного уровня воспользовались около 150 тысяч человек. По его словам, значительная часть этих денег была направлена на текущее потребление — покупку товаров для дома, оплату повседневных расходов, погашение долгов, а в отдельных случаях и на азартные игры.
Эксперт считает, что подобный шаг может иметь особенно негативные последствия именно для той части общества, которой пенсионные накопления в будущем нужнее всего и у которой зачастую отсутствуют навыки долгосрочного финансового планирования. Он также обращает внимание на то, что, согласно данным, уровень финансовой грамотности в Эстонии выше, чем в Латвии, поэтому ожидать более ответственного поведения латвийских жителей, по его мнению, наивно.