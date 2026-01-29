В Латвии не хотят досрочно выплачивать накопления со 2-го пенсионного уровня

В свою очередь, разрешить выбрать средства 2-го пенсионного уровня предлагает 61-летний Арманд Пурис, чей трудовой стаж составляет 45 лет. Два года назад он получил тяжелую травму и стал инвалидом 2-ой группы. Пурис перенес несколько операций, и ему необходима длительная реабилитация, на которую не хватает средств. «Я на костылях уже 16 месяцев. В итоге я потерял работу — ту, на которой непрерывно проработал 35 лет. Пособие по безработице у меня закончилось. Мне нужна реабилитация, чтобы я вообще смог вернуться к нормальной жизни. Единственный мой минимальный источник дохода — временная 2-ая группа инвалидности. В то же время во 2-ом пенсионном уровне у меня находятся деньги, мною заработанные за всю жизнь. Это десятки тысяч евро, у меня большие накопления, которыми я никак не могу воспользоваться», — рассказал Пурис Латвийскому радио.