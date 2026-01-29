В Латвии не хотят досрочно выплачивать накопления со 2-го пенсионного уровня
Министр финансов Арвил Ашераденс подтвердил, что досрочная выплата накоплений 2‑го пенсионного уровня в Латвии не рассматривается.
Если Литва последовала примеру Эстонии и в 2026 году позволит жителям изымать накопления 2-го пенсионного уровня, то в Латвии это не стоит в повестке дня политиков, сообщает LSM+.
«Я надеюсь, что мы не будем делать так, как Эстония. Мне кажется, всем ясно — этот урок показал, что это не помогло ни самим эстонцам, ни экономике Эстонии», — отметил Министр финансов Ашераденс, который говорил об устойчивости пенсионной системы с представителями МВФ.
Против возможности досрочной выплаты людям накоплений 2-го пенсионного уровня высказался и эксперт в вопросах пенсий Эдгар Вольскис, который считает такое решение безответственным. «Если все же такое решение будет принято, это будет безответственное решение политиков, которое в будущем навредит самим людям. Потому что это напрямую влияет на будущую пенсию этих людей — на сегодняшний пенсионный капитал и будущий пенсионный капитал.
И такой шаг может привести к снижению пенсий на 25–30% и, возможно, даже больше, что является существенной суммой», — указал Вольскис.
В свою очередь, разрешить выбрать средства 2-го пенсионного уровня предлагает 61-летний Арманд Пурис, чей трудовой стаж составляет 45 лет. Два года назад он получил тяжелую травму и стал инвалидом 2-ой группы. Пурис перенес несколько операций, и ему необходима длительная реабилитация, на которую не хватает средств. «Я на костылях уже 16 месяцев. В итоге я потерял работу — ту, на которой непрерывно проработал 35 лет. Пособие по безработице у меня закончилось. Мне нужна реабилитация, чтобы я вообще смог вернуться к нормальной жизни. Единственный мой минимальный источник дохода — временная 2-ая группа инвалидности. В то же время во 2-ом пенсионном уровне у меня находятся деньги, мною заработанные за всю жизнь. Это десятки тысяч евро, у меня большие накопления, которыми я никак не могу воспользоваться», — рассказал Пурис Латвийскому радио.
Пурис предлагает разрешить изымать часть накоплений, например, в случае серьезного заболевания. Эксперт по пенсиям Вольскис, однако, считает, что такие ситуации следовало бы решать с помощью страхования.