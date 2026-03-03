Вы все пропустили! Звезды "Человека-паука" Зендая и Том Холланд тайно поженились
В Голливуде обсуждают возможную тайную свадьбу Зендаи и Тома Холланда. Давний стилист актрисы Лоу Роуч публично заявил, что церемония уже состоялась, а новое кольцо на руке звезды лишь усилило слухи.
«Свадьба уже состоялась»
На красной дорожке премии Actor Awards Роуч заявил журналистам, что пара уже связала себя узами брака. «Свадьба уже состоялась. Вы все пропустили», — сказал он в разговоре с Access Hollywood. Когда репортеры уточнили, правда ли это, стилист ответил: «Это чистая правда». Позже он повторил аналогичное заявление и в интервью Entertainment Tonight.
При этом ни Зендая, ни Том Холланд официально не подтвердили информацию. Представители актеров также воздержались от комментариев. В соцсетях гуляет снимок, якобы сделанный во время бракосочетания, но его достоверность вызывает сомнения.
Кольцо вместо помолвочного
Новая волна слухов поднялась еще в феврале, когда Зендаю заметили в Лос-Анджелесе с простым золотым кольцом на безымянном пальце левой руки. Оно заменило ее прежнее помолвочное кольцо с крупным бриллиантом, которое она демонстрировала на церемонии Golden Globe Awards.
Поклонники расценили смену украшения как намек на уже состоявшуюся свадьбу. Известно, что актриса всегда старалась максимально оберегать личную жизнь от публичности, поэтому тайная церемония вполне вписывается в стиль пары.
От коллег по съемкам к семье
История отношений звезд началась в 2016 году во время продвижения фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Позже они вместе появились и в других частях франшизы — "Человек-паук: Вдали от дома" и "Человек-паук: Нет пути домой".
Долгое время актеры отрицали романтические отношения. Лишь в 2021 году папарацци запечатлели их поцелуй в автомобиле в Лос-Анджелесе, после чего пара фактически подтвердила роман.
Слухи о помолвке активно обсуждались с 2024 года. По данным инсайдеров, Холланд сделал предложение в конце 2024 года, заранее получив благословение родителей Зендаи. В одном из интервью он случайно назвал актрису «невестой», что только усилило уверенность поклонников.
Самая закрытая пара Голливуда
Несмотря на мировую славу, Зендая и Том Холланд редко делятся подробностями личной жизни. Они попеременно живут то в Лондоне, то в Калифорнии, поддерживая друг друга на премьерах и важных мероприятиях.
Пока официального подтверждения брака нет, однако заявления Лоу Роуча и появление нового кольца дают основания предполагать, что актеры действительно могли тайно оформить отношения. Если информация подтвердится, их история станет одним из самых романтичных и одновременно самых скрытных союзов современного Голливуда.