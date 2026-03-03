"Это бомба замедленного действия": эксперт заявил о неуклонном росте налога на недвижимость в Латвии
В эфире программы "Naudas cena" на TV24 экономист, член правления общества Bez partijām Гунтарс Витолс заявил, что за позитивными заявлениями о кадастровой стоимости скрывается постепенное, но целенаправленное увеличение налога на недвижимость — в том числе на частное жилье.
По его словам, в действующей системе существуют две кадастровые стоимости. Первая — фискальная, именно от нее рассчитывается налог. Вторая — универсальная, приближенная к рыночной цене объекта. Разница между ними сегодня составляет примерно двукратный размер. Проблема, как отметил Витолс, заключается в том, что фискальная стоимость ежегодно постепенно повышается. Формально это выглядит как техническая корректировка, но фактически ведет к удвоению суммы налога, который платит владелец жилья.
Если человек уже сейчас платит 500, 800 или 1000 евро в год, то увеличение этих сумм нельзя назвать незначительным — подчеркнул экономист.
По мнению Витолса, такая тенденция идет вразрез с декларируемыми целями государственной политики — снижать отток населения и стимулировать людей жить и работать в стране. Рост налоговой нагрузки на единственное жилье, напротив, создает дополнительное давление на семьи. Экономист напомнил, что в обществе неоднократно выдвигались инициативы обнулить налог на первичное, основное жилье. Он сам последовательно выступает за такую позицию.
Тем не менее, как отметил эксперт, изменения происходят регулярно — иногда даже дважды в год. Фискальная кадастровая стоимость постепенно приближается к рыночной, что автоматически увеличивает налоговые обязательства. «Это бомба замедленного действия», — предупредил Витолс, подчеркивая, что последствия такой политики могут стать ощутимыми для значительной части владельцев недвижимости уже в ближайшие годы.