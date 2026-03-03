"Это бомба замедленного действия": эксперт заявил о неуклонном росте налога на недвижимость в Латвии

По его словам, в действующей системе существуют две кадастровые стоимости. Первая — фискальная, именно от нее рассчитывается налог. Вторая — универсальная, приближенная к рыночной цене объекта. Разница между ними сегодня составляет примерно двукратный размер. Проблема, как отметил Витолс, заключается в том, что фискальная стоимость ежегодно постепенно повышается. Формально это выглядит как техническая корректировка, но фактически ведет к удвоению суммы налога, который платит владелец жилья.