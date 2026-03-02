Рижане встревожены - один за другим тихо исчезают киоски Narvesen. Что происходит?
Утренний кофе по дороге на работу, свежий журнал, который можно полистать на остановке, и возможность прямо перед посадкой в транспорт удобно купить талон – для многих это годами был привычный ежедневный ритуал. Однако в последнее время многие рижане и жители других городов Латвии заметили, что один за другим с городских улиц исчезают привычные киоски Narvesen. В социальных сетях не утихают дискуссии о причинах этих перемен. Что об этом говорит сама компания?
Большая часть киосков Narvesen была стратегически размещена именно у остановок общественного транспорта, став неотъемлемой частью повседневной жизни рижан. Ожидая автобус или трамвай, люди покупали там не только билеты на общественный транспорт, но и утреннюю кофе по дороге на работу, свежие печатные издания, выпечку, закуски, а в летнюю жару – воду или другой напиток.
В повседневной спешке мы нередко замечаем изменения в городской среде лишь тогда, когда внезапно больше не можем получить привычные годами услуги. Одна жительница Тейки рассказала, что до этого не замечала, что в ее районе один за другим тихо исчезли все известные ей киоски Narvesen. Она обратила на это внимание только потому, что хотела купить билет на общественный транспорт приехавшей в гости племяннице. Ранее на остановке 17-го троллейбуса находился киоск Narvesen, где билет можно было удобно приобрести прямо перед поездкой.
Еще большее удивление у женщины вызвал факт, что закрыта и торговая точка на улице Бривибас. Там всегда был довольно большой поток людей, к тому же неподалеку находилась остановка междугородних автобусов. "По выходным часто езжу к родственникам в Валмиеру. Раньше перед долгой дорогой было так приятно и естественно зайти в киоск и взять журнал и воду. А теперь смотрю – все убрано", – разочарована рижанка.
Жители других районов также сообщают о подобной ситуации. "У меня годами был утренний ритуал – пока жду 1-й трамвай, подхожу к киоску на остановке, беру черный кофе и свежую газету. Теперь киоска больше нет. Ближайший супермаркет находится на квартал дальше, и у меня нет времени туда бежать. Так я остался и без своего привычного утреннего кофе, и без печатной прессы", – возмущен житель Юглы.
В соцсетях звучат разные версии
В социальных сетях люди также выражают недоумение по поводу того, что в отдельных районах Риги киосков почти не осталось, иронизируя, не стал ли, например, Кенгарагс внезапно какой-то зоной охраны культурного наследия, где киоскам больше нет места, одновременно пытаясь найти логическое объяснение.
Жители сходятся во мнении, что во многих местах содержать такие киоски просто больше невыгодно с финансовой точки зрения. Поскольку Narvesen работает по франчайзинговой модели, частные предприниматели объективно оценивают ситуацию: если понимают, что "больше не могут тянуть", торговую точку приходится закрывать. Также звучит версия, что киоски закрываются из-за строгих гигиенических и инфраструктурных требований.
Комментаторы сами признают, что изменились покупательские привычки. Печатные издания в повседневной жизни покупают все реже, а билеты на общественный транспорт в основном приобретаются дистанционно. В обсуждениях не обходится и без международного фона. Одна латвийка, живущая в Норвегии, поделилась публикацией местных СМИ, в которой сообщается, что и на родине материнской компании Narvesen происходят аналогичные процессы – принято решение закрыть 70 нерентабельных киосков, поскольку доходы просто не покрывают высокие расходы.
Люди считают, что эта оптимизация затрат является глобальной тенденцией, которая неизбежно влияет и на латвийскую сеть.
Тем временем более внимательные покупатели заметили, что торговая сеть никуда не исчезает, а меняет концепцию. Малые уличные киоски становятся историей, однако новые магазины Narvesen все чаще появляются в помещениях. Также жители заметили, что киоски Narvesen демонтируются не только в столице, но и за ее пределами.
Оценивают индивидуально
Как порталу Jauns.lv пояснила представитель Narvesen Илзе Думцева, компания успешно работает на латвийском рынке уже 28 лет, и за это время приоритетом всегда была доступность для клиентов в их повседневных делах, но одновременно необходимо адаптироваться к меняющимся привычкам и потребностям покупателей. Она подчеркивает, что основой деятельности компании являются франчайзи и успешная работа торговых точек. "Открывая новый магазин или поддерживая франчайзи в повседневной работе, мы постоянно ведем переговоры, чтобы обеспечить работу каждого магазина в оптимальном режиме и с максимальной доходностью", – поясняет Думцева.
По ее словам, независимо от того, находится ли торговая точка в столице или в регионах, решение о закрытии той или иной локации никогда не принимается легко.
Однако оно всегда основано на объективных экономических соображениях и в каждом случае оценивается индивидуально. "Наша цель – сохранить доступность бренда Narvesen в максимально широком географическом охвате, и планы компании на будущее включают расширение сети магазинов в растущих сегментах, где имеется стабильная клиентская база", – резюмирует представитель компании.