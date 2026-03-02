Рижане встревожены - один за другим тихо исчезают киоски Narvesen. Что происходит?

В повседневной спешке мы нередко замечаем изменения в городской среде лишь тогда, когда внезапно больше не можем получить привычные годами услуги. Одна жительница Тейки рассказала, что до этого не замечала, что в ее районе один за другим тихо исчезли все известные ей киоски Narvesen. Она обратила на это внимание только потому, что хотела купить билет на общественный транспорт приехавшей в гости племяннице. Ранее на остановке 17-го троллейбуса находился киоск Narvesen, где билет можно было удобно приобрести прямо перед поездкой.