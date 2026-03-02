В Латвии ожидают сложный весенний паводок: спасатели готовятся к эвакуациям
Весенний паводок в Латвии может оказаться значительно тяжелее обычного: из‑за снежной зимы и толстого ледяного покрова ожидаются более высокие уровни воды, а спасателям, по оценке ГПСС, возможно, придется эвакуировать людей.
Ситуация с весенним паводком в этом году может быть значительно сложнее, чем в предыдущие годы, сказал в интервью Латвийскому радио начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Мартиньш Балтманис.
Он сослался на прогнозы синоптиков, согласно которым паводок и наводнения в этом году будут выше средних показателей, что объясняется снежной зимой и образовавшимся на реках толстым льдом.
ГПСС готовится к тому, что паводок начнется с рек Курземе - на Венте и Барте, затем в бассейне Лиелупе и на Гауе в Сигулде, Адажи и Царникаве, а в последнюю очередь наводнения могут произойти на всех обычных участках Даугавы. По словам начальника ГПСС, в этом году паводок может возникнуть и на озерах, затапливая их берега.
Как отметил Балтманис, ситуация во время паводка может потребовать спасения и эвакуации людей.