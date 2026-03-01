Угадайте разницу: в Европе и в Латвии сравнили пенсии мужчин и женщин
В 2024 году средний размер пенсии у женщин в возрасте 65 лет и старше в Европейском союзе был на 24,5% ниже, чем у мужчин. В Латвии эта разница гораздо меньше.
Самые большие различия зафиксированы на Мальте (40,3%), в Нидерландах (36,3%) и Австрии (35,6%). В то же время наименьший разрыв отмечен в Эстонии (5,6%), за ней следуют Словакия (8,4%) и Венгрия (9,6%).
В Латвии средняя пенсия у мужчин больше, чем у женщин только на 15%.
Помимо расчетов на основе средней пенсии, Eurostat также публикует показатель гендерного разрыва, основанный на медианном значении пенсий — это значение, которое делит распределение на две равные части, отделяя более высокую половину пенсий от более низкой. В отличие от среднего значения, медиана менее чувствительна к числу крайне высоких или крайне низких пенсий.
Согласно медианным данным, пенсия женщин в ЕС была на 24,9% ниже, чем у мужчин. Самые большие разрывы по медиане зафиксированы в Люксембурге (43,3%), Испании (41,1%) и Нидерландах (39,6%), тогда как наименьшие различия отмечены в Эстонии (-0,3%), Венгрии (0,4%) и Дании (2,7%).
В Латвии медианная разница в пенсиях между мужчинами и женщинами составляет 11%.
