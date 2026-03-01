Угадайте разницу: в Европе и в Латвии сравнили пенсии мужчин и женщин

Помимо расчетов на основе средней пенсии, Eurostat также публикует показатель гендерного разрыва, основанный на медианном значении пенсий — это значение, которое делит распределение на две равные части, отделяя более высокую половину пенсий от более низкой. В отличие от среднего значения, медиана менее чувствительна к числу крайне высоких или крайне низких пенсий.