Идею раздать населению Латвии пенсионные накопления назвали популизмом. Но в целом о своей старости каждый должен позаботиться сам

До 2021 года участие в первых двух уровнях во всех странах Балтии было обязательным для всех работающих. Сейчас ситуация изменилась: в Литве с этого года жители больше не подключаются автоматически ко второму пенсионному уровню. Эстония пошла дальше и уже в 2021 году разрешила жителям отказаться от второго пенсионного уровня. В результате систему покинули около 150 тысяч человек — примерно пятая часть участников. На счета жителей поступило около 1,1 миллиарда евро. Одни использовали эти средства для повседневных покупок, приобретали автомобили и бытовую технику, другие просто оставили деньги на счетах для текущих расходов. Было ли решение соседей правильным — мнения расходятся.