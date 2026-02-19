Идею раздать населению Латвии пенсионные накопления назвали популизмом. Но в целом о своей старости каждый должен позаботиться сам
Каков смысл второго пенсионного уровня и каково его будущее? Следует ли, по примеру соседних стран, разрешить людям изымать эти накопления? В программе TV24 «Цена денег» на эту тему дискутировали руководитель управления страхового и пенсионного надзора Банка Латвии Эвия Дундуре, эксперт Латвийской конфедерации работодателей по финансам и налогам Янис Херманис и сопредседатель Комитета по рынку капитала Ассоциации финансовой отрасли Карлис Пургайлис.
Как известно, пенсионная система во всех трех странах Балтии основана на трехуровневой модели. Первый уровень — это гарантированная государством пенсия, которая выплачивается из текущих взносов работающих. Второй — персональные накопления. Эти средства инвестируются, чтобы в старости человек получал больше. Третий уровень — дополнительный добровольный фонд для тех, кто хочет обеспечить себе еще более надежное будущее.
До 2021 года участие в первых двух уровнях во всех странах Балтии было обязательным для всех работающих. Сейчас ситуация изменилась: в Литве с этого года жители больше не подключаются автоматически ко второму пенсионному уровню. Эстония пошла дальше и уже в 2021 году разрешила жителям отказаться от второго пенсионного уровня. В результате систему покинули около 150 тысяч человек — примерно пятая часть участников. На счета жителей поступило около 1,1 миллиарда евро. Одни использовали эти средства для повседневных покупок, приобретали автомобили и бытовую технику, другие просто оставили деньги на счетах для текущих расходов. Было ли решение соседей правильным — мнения расходятся.
Руководитель управления страхового и пенсионного надзора Банка Латвии Эвия Дундуре считает выплату средств второго пенсионного уровня популистским шагом.
«Победило желание угодить избирателям. Что может быть проще, чем расплатиться не своими деньгами. Конечно, люди всегда найдут, на что потратить деньги. Именно поэтому существуют разработчики пенсионной политики, на которых лежит ответственная миссия — позаботиться о том, о чем сам человек позаботиться не может», — подчеркнула она.
Янис Херманис, анализируя пенсионные системы Латвии и Эстонии, отметил, что эстонский пенсионер в будущем может быть почти на треть обеспеченнее латвийского. В то же время, сопоставляя демографические данные и прогнозируемое число пенсионеров, становится ясно, что средств будет недостаточно. Поэтому каждому следует задуматься о собственном будущем на пенсии.
Как указал Карлис Пургайлис, статистика показывает, что латвийцы недостаточно активно участвуют в добровольных накоплениях.
«В третьем пенсионном уровне участвует менее половины экономически активного населения», — отметил он.
Возвращаясь ко второму уровню, который в Латвии действует лишь 25 лет, Эвия Дундуре добавила: «Мы не можем судить о пенсии, анализируя прошлое. У нас будут проблемы с первым пенсионным уровнем, потому что рождается недостаточно детей. Это означает, что нам самим необходимо позаботиться о накопительной пенсии и других формах пенсионных сбережений».