Подтвержденный случай кори в Риге: ищут всех возможных контактных лиц
ЦПКЗ предупреждает: человек с корью посещал массовое мероприятие и летел международным рейсом. Если вы могли быть рядом — важно сообщить об этом, чтобы защитить себя и других.
Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) получил сообщение о лабораторно подтвержденном случае заболевания корью. Заражение могло произойти 21-22 февраля на мероприятии "Ļutauras viktorinas" в Риге.
Эпидемиологическое расследование показало, что больной корью летел рейсом TK1758 из Риги в Турцию 5 марта. ЦПКЗ проинформировал турецкие учреждения о данном случае, чтобы выявить пассажиров, которые могли подвергнуться заражению.
ЦПКЗ просит всех, кто участвовал в мероприятии "Ļutauras viktorinas" в Риге 21-22 февраля и летел из Риги в Турцию 5 марта указанным рейсом, связаться с эпидемиологами по круглосуточному телефону 67271738 или по электронной почте dezurants.riga@spkc.gov.lv для индивидуальной оценки риска и получения необходимых рекомендаций.
Специалисты ЦПКЗ проведут эпидемиологическое расследование, чтобы установить обстоятельства заражения, выявить возможный источник инфекции, установить контакты больного и организовать необходимые меры по предотвращению распространения инфекции. Поскольку этот случай кори, вероятно, связан с международными поездками, к эпидемиологическому расследованию привлечены эпидемиологи из других стран. Известно, что на мероприятии присутствовали люди из Литвы, поэтому информация о возможном случае заболевания была передана литовским учреждениям.
Корь - это высокоинфекционное вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку через мельчайшие капельки воздуха, когда инфицированный человек разговаривает, кашляет или чихает. Риск заражения особенно высок, если находиться в одной комнате с больным человеком.
Признаки заболевания - высокая температура, насморк, кашель, покраснение глаз, а позже красная пятнистая сыпь на коже.