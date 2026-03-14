До конца марта в жизни четырех знаков зодиака произойдет нечто грандиозное
Даже если сейчас это еще не ощущается, для четырех знаков зодиака до конца марта 2026 года готовятся большие перемены. Для них март может стать по-настоящему меняющим жизнь месяцем.
В марте может появиться ощущение, что движение вперед возвращается, хотя и с несколькими необходимыми паузами. Поэтому, даже если сейчас кажется, что ничего не происходит, стоит немного подождать. Ретроградный Меркурий все еще подталкивает нас замедлиться, пересмотреть планы и тщательно проработать детали перед тем, как двигаться дальше. Но то, чему действительно суждено развиваться, будет двигаться вперед, а то, у чего нет прочной основы, со временем отпадет само.
Рыбы
Рыбы, до конца марта 2026 года для вас происходит нечто важное. В этом месяце в вашем знаке сосредоточено столько энергии, что вы буквально становитесь главным героем собственной истории. Самым значимым событием может стать обретение собственной силы.
Марс — планета амбиций и энергии — находится в вашем знаке до 9 апреля, поэтому ваша энергия постепенно возвращается к вам. Если кто-то попытается вас задеть, ему не позавидуешь. Энергия Марса может подтолкнуть вас резко оборвать отношения с людьми, которые этого совсем не ожидают.
В сочетании с ретроградным Меркурием в вашем знаке вы можете стать гораздо более осознанными и ментально сильными. А после новолуния в вашем знаке 18 марта перед вами начнут открываться новые возможности.
Дева
Дева, после лунного затмения в вашем знаке 3 марта вы уже можете заметить, что в жизни начинают происходить серьезные перемены. Это затмение могло запустить своего рода скачок к новой жизненной главе.
Даже если пока это не ощущается, затмение может помочь вам завершить крупный рабочий проект или уйти с работы, которая вас истощает. Также возможно значительное признание ваших усилий и высокая оценка вашей работы.
Оставив перфекционизм в прошлом и став мягче к себе, вы сможете двигаться вперед в гораздо более благоприятном направлении. Поддержка Юпитера может принести вам защиту, мудрость и помощь.
Овен
Овен, сейчас, когда Венера находится в вашем знаке, в вашей жизни может происходить нечто важное. Венера — планета любви и денег, и ее положение может способствовать росту доходов и усилению вашей привлекательности. Вы можете пережить один из самых заметных периодов обновления и преображения в своей жизни.
Кроме того, Сатурн в вашем знаке дает структуру и дисциплину, необходимые для того, чтобы новые возможности закрепились надолго. А мягкая энергия Нептуна делает вас более открытыми и притягательными для окружающих.
Хотя Венера считается ослабленной в Овне — то есть ее энергия проявляется более необычным образом — установка «я не гонюсь, я притягиваю» поможет вам продолжать движение вперед.
Стрелец
Стрелец, для вас тоже начинается важный период, потому что ваша управляющая планета Юпитер наконец перестала быть ретроградной после четырех месяцев такого движения.
Это может принести долгожданную награду. Возвращается импульс, растет уверенность в себе — вы словно снова оживаете, даже если пока это не до конца ощущается. Последние четыре месяца могли быть довольно непростыми.
Этот период был временем размышлений и сильных эмоций, но теперь он подходит к концу. Более того, для вас может начаться один из самых благоприятных финансовых периодов. Поскольку эта энергия будет ощущаться до 30 июня, можно ожидать заметного подъема, удачи и новых возможностей. Если вы будете доверять своей интуиции, ничто не сможет встать у вас на пути.