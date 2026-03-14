В Латвии
Сегодня 23:33
В Латвии обнародовали новые данные о пенсиях за выслугу лет
Центральное статистическое управление обобщило данные о получателях пенсий за выслугу лет в Латвии на конец прошлого года.
В конце прошлого года в Латвии насчитывалось 11 200 получателей пенсий за выслугу лет.
Больше всего таких получателей — по 3200 человек — было в возрастных группах от 45 до 54 лет и от 55 до 59 лет.
Еще 3100 получателей пенсий за выслугу лет были в возрастной группе от 60 до 64 лет.
В возрастных группах от 65 до 69 лет, от 70 до 79 лет, 80 лет и старше, а также от 25 до 44 лет число получателей было меньше 1000.