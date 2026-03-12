Только в четырех странах ЕС пенсии хватает на нормальную жизнь. Кому повезло?
Лишь в четырех странах Европейского союза государственной пенсии достаточно, чтобы покрыть основные расходы и жить без дополнительных доходов. Новое исследование показывает, что в большинстве государств — включая Латвию и даже Германию — пенсионерам приходится полагаться на сбережения, помощь семьи или подработку, чтобы сохранить привычный уровень жизни.
Государственная пенсия в Германии покрывает лишь две трети базовых потребностей пожилых людей. Среднестатистическому домохозяйству не хватает почти 10 000 евро в год, чтобы сохранить привычный уровень жизни, свидетельствуют результаты последнего исследования аналитического центра Datapulse.
Согласно данным, в 2023 году средняя государственная пенсия в Германии составляла 19 138 евро в год. В то же время расходы человека старше 60 лет достигают 28 663 евро. Это означает ежегодный дефицит более 9 500 евро, поэтому пенсионерам приходится искать выход из ситуации. Как и в Латвии, они обычно тратят свои сбережения или подрабатывают, а также рассчитывают на поддержку семьи.
Аналитики Datapulse относят Германию к категории «стран с дефицитом» — государств, где одной пенсии недостаточно для нормальной жизни. Если человек полагается только на государственные выплаты, ему будет трудно обеспечить себе достойное существование.
Где в Европе самые высокие пенсии?
Немецкие пенсии выглядят скромно по сравнению с соседними странами. Например, в Люксембурге пенсионеры получают более 34 000 евро в год. В Дании и Норвегии выплаты превышают 30 000 евро. Даже Австрия и Нидерланды опережают Германию по этому показателю.
На другом конце списка находятся Сербия и Болгария, где пенсионеры получают от 4 000 до 5 500 евро в год. Однако сухие цифры могут вводить в заблуждение — важна покупательная способность. В более бедных странах жизнь дешевле, а в богатых цены значительно выше. Например, те же 34 000 евро в год в Люксембурге с учетом высоких цен фактически эквивалентны примерно 23 000 евро.
Ловушка арендного жилья для пенсионеров
Недвижимость также играет важную роль: около трети расходов пожилых людей уходит на жилье и отопление. В Германии это особенно серьезная проблема, поскольку около 60% пенсионеров арендуют жилье — это самый высокий показатель в Европе.
В других странах ситуация лучше. В Люксембурге около 70% пожилых людей владеют собственным жильем, а в Норвегии этот показатель превышает 80%. Высокая доля владельцев жилья также наблюдается в Польше, Румынии и Испании. Собственное жилье считается лучшей защитой от бедности.
Четыре страны ЕС, где пенсии хватает на жизнь
Лишь четыре страны из 30 исследованных обеспечивают достойную старость только за счет государственной пенсии. Это Румыния, Чехия, Польша и Испания — здесь средняя пенсия полностью покрывает повседневные расходы.
Ситуация хуже, чем в Германии, наблюдается лишь в некоторых странах Восточной Европы и в дорогой Норвегии, однако у Норвегии есть свой секрет успеха.
Профессор Института социальных исследований Аксель Вест Педерсен объясняет это так: «Причина относительно низкого уровня бедности среди пожилых людей в Норвегии — щедрый минимальный уровень пенсии. При этом система устроена так, что государство обеспечивает основу, а реальный уровень жизни в старости формируется благодаря профессиональным пенсионным накоплениям».
В Латвии в последние годы размер пенсий немного вырос, однако их часто по-прежнему недостаточно для комфортной жизни. По данным Государственного агентства социального страхования (VSAA), на ноябрь 2025 года средняя пенсия в стране составляет около 670–675 евро в месяц (до вычета налогов). Минимальная пенсия по возрасту — 172,70 евро.