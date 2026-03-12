Только в четырех странах ЕС пенсии хватает на нормальную жизнь. Кому повезло?

Согласно данным, в 2023 году средняя государственная пенсия в Германии составляла 19 138 евро в год. В то же время расходы человека старше 60 лет достигают 28 663 евро. Это означает ежегодный дефицит более 9 500 евро, поэтому пенсионерам приходится искать выход из ситуации. Как и в Латвии, они обычно тратят свои сбережения или подрабатывают, а также рассчитывают на поддержку семьи.