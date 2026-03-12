airBaltic продлил отмену рейсов в Дубай и Тель-Авив
Латвийская авиакомпания airBaltic на фоне ситуации на Ближнем Востоке продлила отмену рейсов в Дубай и Тель-Авив.
Все рейсы airBaltic в Дубай и из Дубая отменены до 30 марта включительно.
Также все рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива отменены до 28 марта.
Пассажиры, купившие билеты на сайте airBaltic, будут проинформированы индивидуально. Если билет был приобретен через туристическое агентство, пассажиру следует связаться с соответствующим агентством.
Кроме того, пассажирам, у которых есть билеты airBaltic на рейсы в Дубай и из Дубая с датой вылета до 30 апреля 2026 года, предлагается бесплатно изменить пункт назначения на любой другой маршрут airBaltic и дату, соблюдая срок действия билета, а также получить купон airBaltic, который можно использовать для покупки будущих поездок в течение одного года.
При необходимости пассажирам следует обращаться в call-центр airBaltic по телефону +371 67 280 422.
В airBaltic сообщили, что продолжают следить за развитием ситуации и поддерживать связь с национальными и международными институциями. Авиакомпания заявляет о готовности оперативно корректировать расписание полетов в соответствии с развитием ситуации в регионе.
Как уже сообщало агентство LETA, airBaltic выставил Министерству иностранных дел счет на 600 000 евро в связи с репатриационными рейсами из Дубая в Ригу, при этом доплата 565 пассажиров составила 197 750 евро, или 350 евро на одного пассажира.
Таким образом, государству четыре репатриационных рейса из Дубая в Ригу обойдутся в 402 250 евро, и, согласно решению Кабинета министров, эти расходы будут покрыты из средств на непредвиденные случаи.
Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании 5 марта правительство решило выделить на репатриацию граждан Латвии из Объединенных Арабских Эмиратов в соответствии с фактическими расходами не более 752 000 евро и обеспечить до пяти репатриационных авиарейсов, а при необходимости и больше, не превышая общий объем финансирования.