airBaltic продлил отмену рейсов в Дубай и Тель-Авив

Кроме того, пассажирам, у которых есть билеты airBaltic на рейсы в Дубай и из Дубая с датой вылета до 30 апреля 2026 года, предлагается бесплатно изменить пункт назначения на любой другой маршрут airBaltic и дату, соблюдая срок действия билета, а также получить купон airBaltic, который можно использовать для покупки будущих поездок в течение одного года.