Пилоты Lufthansa начинают двухдневную забастовку. Отменены несколько сотен рейсов
Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa в четверг начали двухдневную забастовку, из-за которой ожидается отмена нескольких сотен рейсов.
Ожидается, что забастовка сильнее всего повлияет на работу авиакомпании в аэропортах Мюнхена и Франкфурта.
Однако Lufthansa сообщила, что в оба дня забастовки будет выполнена как минимум половина регулярных рейсов, а на дальнемагистральных маршрутах планируется обеспечить до 60% полетов.
Тем временем профсоюз Vereinigung Cockpit отметил, что эта забастовка не будет такой масштабной, как акция протеста, проведенная в прошлом месяце.
По оценкам профсоюза, из-за забастовки может быть отменено около 300 рейсов — этого, по их мнению, будет достаточно, чтобы добиться нужного эффекта.
Vereinigung Cockpit призвал более 5000 пилотов авиакомпаний Lufthansa, Lufthansa Cargo и Lufthansa CityLine присоединиться к забастовке в четверг и пятницу.
Пилоты Lufthansa требуют увеличить пенсионные выплаты, и профсоюз отмечает, что авиакомпания пока не представила нового предложения после забастовки, прошедшей в прошлом месяце.
12 февраля пилоты и бортпроводники авиакомпании уже проводили забастовку, из-за которой было отменено почти 800 рейсов.
В группу Lufthansa также входят австрийская национальная авиакомпания Austrian Airlines, швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines, бельгийская авиакомпания Brussels Airlines, итальянская авиакомпания ITA Airways и немецкий лоукостер Eurowings.
Lufthansa также принадлежит 10% акций латвийской национальной авиакомпании airBaltic.