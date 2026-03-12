В школах Латвии запретят мобильные телефоны для учеников с 1-го по 9-й класс
Сейм в четверг принял поправки к Закону об образовании, которыми будет запрещено использование мобильных телефонов в школах с 1-го по 9-й класс включительно, за исключением случаев, когда педагог разрешил использовать их в учебном процессе.
До сих пор такой запрет был установлен для учащихся до 6-го класса.
Запрет вступит в силу 1 июня 2026 года, когда в школах уже завершится текущий учебный год.
Председатель ответственной за продвижение законопроекта в Сейме комиссии по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре считает, что изменения дают четкий сигнал учредителям образовательных учреждений ограничить бесцельное использование мобильных телефонов в школах.
«Исследования показывают, что даже само присутствие выключенного личного мобильного телефона может негативно влиять на когнитивные способности человека, а также повышать риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, что в дальнейшем ограничение будет распространяться на всю основную школу, чтобы во время уроков учащиеся могли лучше концентрироваться на учебе», — подчеркнула Зариня-Стуре.
Как уже сообщалось, в 2024 году Сейм принял поправки к Закону об образовании, согласно которым с начала 2025/2026 учебного года в школах было запрещено использовать мобильные телефоны до 6-го класса, если только они не необходимы для освоения учебной программы.
На образовательные учреждения также была возложена обязанность до 31 мая 2025 года определить условия и порядок использования технических средств в учебном и воспитательном процессе, а также в коммуникации.