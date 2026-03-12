В школах Латвии запретят мобильные телефоны для учеников с 1-го по 9-й класс

«Исследования показывают, что даже само присутствие выключенного личного мобильного телефона может негативно влиять на когнитивные способности человека, а также повышать риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, что в дальнейшем ограничение будет распространяться на всю основную школу, чтобы во время уроков учащиеся могли лучше концентрироваться на учебе», — подчеркнула Зариня-Стуре.