"Звезды приезжают сюда уже постаревшими" - откровенное мнение о положении Латвии на карте мирового спорта и развлечений

Главной проблемой, по мнению Ципрусса, остается неспособность людей объединяться ради общей цели. «Я не знаю, почему так происходит, но мы часто не умеем по-настоящему сотрудничать», — признался он. При этом в истории Латвии были периоды, когда единство давало результат. «Я помню время, когда у нас действительно все работали вместе — и тогда были результаты», — отметил он. Но нередко, по его словам, происходит обратный эффект: «Когда кто-то начинает слишком сильно подниматься, появляется противоположный эффект. Вместо того чтобы использовать этот импульс и продвигать себя в мире, мы говорим: нет, давайте немного его притормозим», — сказал Ципрусс. И добавил: «Мы иногда тянем друг друга назад. И это, конечно, неправильно».