"Звезды приезжают сюда уже постаревшими" - откровенное мнение о положении Латвии на карте мирового спорта и развлечений
Почему Латвии так трудно принимать крупнейшие спортивные события мира? Генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспар Ципрусс откровенно объяснил: проблема не только в деньгах — иногда сами латвийцы мешают друг другу.
В интервью программе «nra.lv TV sarunas» генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспар Ципрусс рассказал, почему Латвии сложно организовывать крупные спортивные мероприятия европейского и мирового уровня и почему страна часто оказывается на периферии глобальной индустрии спорта и развлечений.
Ведущий отметил, что перед каждым крупным турниром в обществе разгораются споры о том, стоит ли тратить на это деньги. «Часто перед чемпионатом начинаются разговоры — это слишком дорого, нужно ли нам это вообще. А потом начинают считать, кто сколько котлет съел», — сказал он. По словам ведущего, Латвия — небольшая страна с небольшим населением, но при этом люди часто спорят между собой и не могут договориться, чтобы реализовать масштабные проекты. Почему же так происходит?
Ципрусс признался, что ответить на этот вопрос непросто. По его словам, уже с самого начала было ясно, что проведение чемпионата Европы по баскетболу принесет экономическую выгоду. Однако сложность заключалась в том, что организаторам приходилось снова и снова объяснять это правительству и другим заинтересованным сторонам. Ципрусс привел наглядный пример:
«Если бы у нас, например, была нефть, тогда, возможно, эти дополнительные 15 миллионов евро для государственной казны не были бы важны. Тогда можно было бы сказать — нам это не нужно. Но мы живем не так».
Он подчеркнул, что у Латвии не так много возможностей принимать по-настоящему крупные международные события. По его словам, в сфере развлечений ситуация похожая: «Часто в Латвию приезжают музыканты — но это уже немного постаревшие звезды или мероприятия, которые другим странам уже не особенно нужны». При этом некоторые события для страны в принципе недостижимы. «Летние Олимпийские игры Латвия никогда не получит. Чемпионат мира или Европы по футболу — тоже очень сложно. Это действительно мегасобытия», — отметил Ципрусс.
По его словам, чемпионат Европы по баскетболу был одной из редких возможностей для Латвии принять турнир такого масштаба.
Однако после получения права на его проведение, по мнению Ципрусса, общество и бизнес могли бы действовать гораздо более сплоченно. «Мы должны были собраться вместе и думать: государство заработает, вы заработаете, моя организация заработает — если мы будем сотрудничать. Но таких предложений было очень мало», — сказал он.
Главной проблемой, по мнению Ципрусса, остается неспособность людей объединяться ради общей цели. «Я не знаю, почему так происходит, но мы часто не умеем по-настоящему сотрудничать», — признался он. При этом в истории Латвии были периоды, когда единство давало результат. «Я помню время, когда у нас действительно все работали вместе — и тогда были результаты», — отметил он. Но нередко, по его словам, происходит обратный эффект: «Когда кто-то начинает слишком сильно подниматься, появляется противоположный эффект. Вместо того чтобы использовать этот импульс и продвигать себя в мире, мы говорим: нет, давайте немного его притормозим», — сказал Ципрусс. И добавил: «Мы иногда тянем друг друга назад. И это, конечно, неправильно».