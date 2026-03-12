Эксперт объяснила, как писать запросы к ИИ, чтобы ответы были точнее и полезнее

Первые шаги в мире искусственного интеллекта проще всего делать с помощью крупных языковых моделей — например, ChatGPT, Gemini или Claude. При этом, как отметила в эфире Latvijas Radio руководитель проектов по искусственному интеллекту Рижского университета Страдиня Анета Гутмане, для новичков особенно удобен именно ChatGPT: у него понятный интерфейс, он хорошо подходит для коротких текстов, писем, описаний и творческих задач. В то же время для работы с большими файлами, по ее опыту, лучше может подойти Gemini. Поэтому начинать она советует с ChatGPT, но со временем пробовать и другие инструменты, сообщает LSM.lv.