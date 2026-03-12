Эксперт объяснила, как писать запросы к ИИ, чтобы ответы были точнее и полезнее
Искусственный интеллект проще всего осваивать через ChatGPT, однако качество ответа во многом зависит от того, насколько точно сформулирован запрос. Специалист советует задавать ИИ роль, конкретную задачу, контекст и желаемый формат ответа, а полученные результаты обязательно проверять критически и не передавать в такие сервисы личные данные.
Первые шаги в мире искусственного интеллекта проще всего делать с помощью крупных языковых моделей — например, ChatGPT, Gemini или Claude. При этом, как отметила в эфире Latvijas Radio руководитель проектов по искусственному интеллекту Рижского университета Страдиня Анета Гутмане, для новичков особенно удобен именно ChatGPT: у него понятный интерфейс, он хорошо подходит для коротких текстов, писем, описаний и творческих задач. В то же время для работы с большими файлами, по ее опыту, лучше может подойти Gemini. Поэтому начинать она советует с ChatGPT, но со временем пробовать и другие инструменты, сообщает LSM.lv.
По словам специалиста, главное в работе с ИИ — умение правильно формулировать запросы, или промпты. Если нужен не просто короткий ответ, а более точный, персонализированный результат, анализ или обработка информации, искусственному интеллекту обязательно нужно дать контекст. Гутмане подчеркивает: чем точнее сформулирован запрос, тем полезнее будет ответ.
Если задача сложная — например, нужно что-то сравнить, проанализировать или получить более специфическую информацию, — она рекомендует использовать английский язык, так как результат обычно получается точнее. При этом готовый ответ потом можно попросить перевести. Новичкам она также советует именно писать запросы, а не надиктовывать их, потому что письменный вариант обычно получается точнее и лучше структурирован. Важно соблюдать грамматику и ставить знаки препинания, где от этого может меняться смысл.
Гутмане предлагает использовать простую формулу для составления промптов. Сначала стоит задать ИИ роль — например, «ты организатор мероприятий». Затем нужно дать конкретную задачу с глаголом действия: «проанализируй», «сократи», «обобщи». После этого важно добавить контекст и ограничения: что именно нужно, для кого, в каком городе, в каком объеме и с какими условиями. При необходимости стоит указать и желаемый формат ответа — например, таблицу, письмо, список или документ. А чтобы получить еще более точный результат, можно попросить ИИ задать уточняющие вопросы, если ему чего-то не хватает.
При этом специалист подчеркивает, что ответы искусственного интеллекта всегда нужно оценивать критически. ИИ не «знает» в обычном смысле слова, а прогнозирует наиболее вероятный результат, поэтому в его ответах могут быть фактические ошибки, неточности, а иногда и несуществующие источники. Если важны факты, ссылки и данные, их обязательно нужно проверять вручную.
Отдельно Гутмане напоминает о безопасности: в ИИ нельзя вводить личную, чувствительную или конфиденциальную информацию. По ее словам, к этому стоит относиться так: не нужно передавать искусственному интеллекту то, что вы не были бы готовы сделать публичным.