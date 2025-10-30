Почему не нужно писать "Привет!" или "Спасибо!" в ChatGPT - эксперты из Латвии объясняют

А вот главный трюк, как работать с чатом GPT: «Первые слова — самые важные. В начале пиши, что ты хочешь. Потом говори, что не делать, а что делать. По возможности короче. И потом самая важная часть — нужно скопировать, откуда нужно дать ответ. Потому что, если ты этого не сделаешь, у тебя будет очень некачественный результат. Если ты даешь ему источник, он отлично выдаст тебе все факты».