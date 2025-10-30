Почему не нужно писать "Привет!" или "Спасибо!" в ChatGPT - эксперты из Латвии объясняют
Вежливость с ChatGPT мешает его работе, а длинные диалоги снижают качество ответов. Латвийские эксперты по ИИ объяснили, какие ошибки совершают пользователи и как составлять запросы, чтобы получать точные результаты.
«Я знаю, что есть люди, которые чату GPT всегда пишут: “Добрый день!”, “Спасибо”. Не нужно так делать. Из-за этого он плохо работает. Даже сами разработчики писали, чтобы люди так не делали. Это занимает очень много его ресурса», — рассказал профессор RTU, предприниматель и исследователь ИИ Эвалд Уртанс.
Чтобы получать качественные ответы, он рекомендует каждый раз начинать новую сессию. Один вопрос — один чат. Сам запрос должен быть очень коротким и конкретным, сообщает LSM+.
«Там нужно немножко пристреляться, как делать запросы. И тогда они будут очень качественными. В противном случае у тебя будет такой результат, что все поймут, что это генерация».
А вот главный трюк, как работать с чатом GPT: «Первые слова — самые важные. В начале пиши, что ты хочешь. Потом говори, что не делать, а что делать. По возможности короче. И потом самая важная часть — нужно скопировать, откуда нужно дать ответ. Потому что, если ты этого не сделаешь, у тебя будет очень некачественный результат. Если ты даешь ему источник, он отлично выдаст тебе все факты».
Информацию, которую генерирует чат, очень важно проверять, отмечает исследователь данных Айвис Брутанс: «Конечно, нужно быть внимательными. Потому что иногда бывает, что все эти программы могут очень хорошо галлюцинировать и придумывать какие-то факты».