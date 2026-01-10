Люди в Западной Европе уверены, что нормальных пенсий им уже не видать. А что в Латвии?
В то время как население ЕС стареет, а Брюссель призывает страны-члены развивать частные пенсионные системы, большинство жителей Франции, Германии, Испании и Италии считают, что государственная пенсионная система их стран уже им недоступна. Об этом сообщает Euronews.
Европейцев терзают смутные сомнения
Греция и Италия тратят на государственные пенсии самую большую долю национального дохода среди стран ОЭСР - около 16% ВВП, говорится в докладе ОЭСР. За ними следуют Австрия, Франция и Португалия, которые тратят от 13 до 14 % своего бюджета.
В Латвии доля ВВП, которая идет на пенсии составляет 7,5%. Это немного по сравнению со многими странами европейского социализма, но все же больше, чем во многих других странах ОЭСР. Например, в Эстонии на пенсии уходит 6,8% от ВВП, в Литве - 6,5%. Даже в богатой Ирландии эта доля меньше, чем в Латвии - 2,9%. Но это, конечно, не значит, что ирландские пенсионеры живут хуже, чем латвийские.
Две трети респондентов из Франции, Германии и Испании утверждают, что государственная пенсионная система в их странах будет недоступна для населения к тому времени, когда люди, которым сейчас 30-40 лет, выйдут на пенсию.
Более 70 % не вышедших на пенсию итальянцев и поляков не уверены, что у них будет достаточно денег для комфортной жизни на пенсии. Среди французских и испанских респондентов этот показатель составляет 66% и 64% соответственно.
Что можно сделать?
Несмотря на признание проблем, с которыми сталкивается государственная пенсионная система, поддержка мер, которые могли бы помочь решить эту проблему, ограничена.
Наиболее популярными вариантами среди пенсионеров и работающих респондентов в пяти странах ЕС являются оказание поддержки пожилым сотрудникам, чтобы они могли дольше оставаться на своих рабочих местах, а не выходить на пенсию, а также введение законодательного требования для трудоспособных лиц дополнительно вносить взносы в частную или корпоративную пенсионную программу или сберегательный план.
Польским респондентам особенно нравится идея поддержки пожилых работников, в то время как немцы предпочитают дополнительные отчисления в частную или трудовую пенсию.
Италия оказалась единственной страной-членом ЕС, выступающей за сокращение или полную отмену государственной пенсии для пенсионеров с высокими доходами.
Наименее предпочтительными решениями оказались повышение налогов для трудоспособного населения, сокращение финансирования государственных услуг для пожилых людей и уменьшение размера государственных пенсионных выплат для всех пенсионеров.
