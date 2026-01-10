Люди в Западной Европе уверены, что нормальных пенсий им уже не видать. А что в Латвии?

В Латвии доля ВВП, которая идет на пенсии составляет 7,5%. Это немного по сравнению со многими странами европейского социализма, но все же больше, чем во многих других странах ОЭСР. Например, в Эстонии на пенсии уходит 6,8% от ВВП, в Литве - 6,5%. Даже в богатой Ирландии эта доля меньше, чем в Латвии - 2,9%. Но это, конечно, не значит, что ирландские пенсионеры живут хуже, чем латвийские.