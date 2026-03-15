ФОТО: в середине марта - почти лето: жители Риги заполнили террасы в Старом городе

Люди наслаждаются солнцем на террасах в Риге (14.03.26)
В эти выходные, 14 и 15 марта, Латвия неожиданно получила почти апрельское тепло: местами воздух прогрелся до +17 градусов. Жители воспользовались редкой для середины марта погодой и заполнили террасы кафе в Старой Риге.
В эти выходные Латвия получила редкую для середины марта передышку от привычной прохлады: в субботу температура воздуха в стране поднялась до +12…+17 градусов, а в Лиепае днем было зафиксировано +17,1 градуса. По данным синоптиков, 14 марта был побит температурный рекорд дня по всей стране — во всех 25 метеостанциях. При этом ранее самая высокая температура для 14 марта в Латвии составляла +13,6 градуса и была зафиксирована в Риге в 1972 году.
На этом фоне рижане не упустили возможность провести выходной на улице. Особенно оживленно было на террасах в Старой Риге: столики оказались заняты, многие посетители сидели на солнце в легкой верхней одежде, с напитками и едой, словно на дворе не март, а как минимум вторая половина весны. Для центра Риги такая картина в середине марта действительно выглядит необычно: обычно в это время погода в столице и в целом по Латвии остается заметно более прохладной.
Нынешнее потепление стало частью более широкой погодной тенденции начала марта. По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, только в марте тепловые рекорды в стране были побиты уже в десяти днях, а общее число обновленных рекордов достигло 97. Еще шесть тепловых рекордов были зафиксированы 28 февраля.
Особенно контрастно эта мартовская мягкость ощущается после недавнего февральского холода. Еще 17 февраля в Даугавпилсе температура опускалась до -32 градусов, и это значение стало новым рекордом для этой даты в Латвии.