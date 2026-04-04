Жесткая авария в Даугавпилсе.
4 апреля 2026 г., 18:32
Поезд раздавил автомобиль в Даугавпилсе: водитель выжил чудом
Жесткая авария произошла в Даугавпилсе - легковушка оказалась прямо под поездом на переезде. Машина превратилась в груду металла.
Сегодня в Даугавпилсе, на железнодорожном переезде на улице Мотору, легковой автомобиль попал под поезд, сообщило агентство LETA.
Поезд приближался к станции, но все еще двигался с достаточно большой скоростью, в то время как автомобиль после столкновения был сильно разбит. Водитель автомобиля доставлен в больницу, в свою очередь ни один из пассажиров поезда не пострадал.
Жесткая авария в Даугавпилсе.