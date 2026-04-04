Пока власти оценивают эффект алкогольной реформы, в Латвии один за другим закрываются маленькие магазины
В августе прошлого года в Латвии вступили в силу более строгие ограничения на доступность алкоголя — было сокращено время торговли, запрещены отдельные скидки и виды рекламы. Прошло восемь месяцев, и первые данные показывают, что объем алкоголя, поступающего к потребителям, снижается. Однако пока нет однозначного ответа, является ли это прямым эффектом ограничений или долгосрочной тенденцией.
Данные Службы государственных доходов свидетельствуют о том, что в прошлом году объем алкоголя, переданного для потребления в Латвии, сократился примерно на 5%. Снижение наблюдается в большинстве категорий напитков, особенно у крепленых вин и коктейлей. Однако эти данные пока считаются лишь первым индикатором, а более широкие выводы о влиянии ограничений ожидаются осенью, сообщает LSM.lv.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери указал, что осенью будут собраны и проанализированы первые данные, по которым можно будет судить об эффективности закона и необходимых улучшениях.
В свою очередь представители алкогольной отрасли считают, что снижение на 5% не связано с новыми ограничениями.
Исполнительный директор Ассоциации алкогольной отрасли Латвии Давис Витолс отметил, что это, скорее, долгосрочная тенденция, которая наблюдается и в других европейских странах, при этом снижение потребления в Латвии началось еще до введения ограничений. Он также подчеркивает, что, с точки зрения отрасли, ограничения в основном лишь увеличивают бюрократию и пока не дают существенного эффекта.
Ограничения критикуют и торговцы. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич указал, что, пока влияние на общественное здоровье еще изучается, последствия для малого бизнеса уже ощущаются. По его словам, с августа в Латвии закрылись 105 небольших магазинов. Он пояснил, что алкоголь обеспечивает малым магазинам наибольшую наценку, которая позволяет компенсировать меньшую прибыль от товаров первой необходимости, а исключение этой продукции нарушает финансовый баланс магазинов.
В то же время эксперты в сфере общественного здоровья считают, что действующих ограничений недостаточно.
Преподаватель Института общественного здоровья Рижского университета имени Страдиня Элена Звиедре указала, что международные данные показывают: наиболее эффективными являются ограничения маркетинга и сокращение физической доступности алкоголя, в том числе повышение возрастного ценза. Она также подчеркивает, что немедленного эффекта можно добиться за счет повышения акцизного налога как минимум на 15%, что даст и экономическую выгоду государственному бюджету, и снизит влияние алкоголя на общество.
Статистика показывает, что объем алкоголя, переданного для потребления, продолжает снижаться и в этом году. Пока доступны только данные за январь, однако они свидетельствуют о том, что по сравнению с предыдущим годом снижение достигло примерно 12%.