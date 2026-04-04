Как победить кашель: советы фармацевта по использованию трав, сиропов и пастилок
Кашель является одним из наиболее распространенных симптомов респираторных заболеваний, часто вызывая не только боль и дискомфорт, но и нарушая сон и режим дня. Чтобы успешно лечить кашель, необходимо установить его причину, а также применить соответствующую терапию в зависимости от вида и проявлений кашля. Как правильно лечить кашель, вызванный заболеваниями дыхательных путей, и что нужно учитывать, чтобы быстрее выздороветь, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
Кашель – естественный защитный рефлекс организма, возникающий при раздражении слизистой оболочки дыхательных путей. Во время кашля очищаются бронхи и верхние дыхательные пути, а вместе с воздухом удаляется все ненужное для организма, например, слизь, вирусы и бактерии. В результате одного эпизода кашля в воздух попадает примерно 3000 капель слюны, причем некоторые из них могут развивать скорость свыше 100 километров в час и перемещаться на расстояние от одного вплоть до трех метров, именно поэтому при кашле можно легко заразить окружающих. Различают два вида кашля – сухой кашель и продуктивный кашель или кашель с мокротой. Они имеют не только разные проявления, но и различные виды лечения.
От сухого кашля – содержащие лекарственные растения препараты
"В начале заболевания чаще всего наблюдается сухой, раздражающий кашель без мокроты, обычно усиливающийся ночью. В этом случае следует принимать средства, которые помогут кашлять реже, уменьшая таким образом дискомфорт. В основном используется кодеин, который входит в состав лекарства в комбинации с другими активными веществами. Следует обратить внимание на то, что такого вида препараты не рекомендуется принимать более трех дней, более того они воздействуют на центральную нервную систему и могут вызывать слабость, сонливость и головокружение. Особенно важно учитывать это пациентам, управляющим транспортным средством. Подавление кашлевого рефлекса с помощью медикаментов уменьшит частоту кашля, но это не всегда хорошо – так процесс выздоровления может затянуться. Неприятные ощущения можно уменьшить, используя лекарственные травы, растительные масла, а также леденцы с растительными экстрактами", – говорит Аманда Озолиня.
Лекарственными растениями, обладающими успокаивающими и обволакивающими свойствами, а именно способностью создавать защитный слой на слизистой оболочке рта и горла, являются корень алтея лекарственного, цветки платана лекарственного, листья лишайника исландского, почки сосны и листья подорожника узколистного. Эти растительные препараты можно эффективно применять в случае воспаленного, раздражающего и болезненного кашля не только у взрослых, но и у детей с трехлетнего возраста. Чай из исландского лишайника и цветков календулы можно употреблять с шестилетнего возраста, а цветки ромашки – с шестимесячного возраста. Слизистые вещества чая из корня алтея покрывает слизистую оболочку рта и горла, создавая защитный слой и предохраняя ее от раздражения. З час до приема корня алтея не рекомендуется принимать другие лекарства, чтобы не задерживать их всасывание. Корень алтея также можно принимать в виде сиропа, и чаще всего он используется в сочетании с зеленью тимьяна. Средства, содержащие исландский лишайник, доступны в виде сиропов и спреев для горла, а также леденцов и пастилок. Эти препараты также следует применять не ранее, чем через час после приема других лекарств. В случае сухого кашля также помогут сосновые почки, обладающие противовоспалительным, антибактериальным, отхаркивающим и болеутоляющим действием. В аптеке можно купить чай или сироп из сосновых почек, которые также могут содержать экстракты тимьяна, листьев тысячелистника, цветков ромашки, исландского лишайника или корней солодки.
Увлажнить слизистую помогут различные растительные масла, например: масла облепихи, календулы, чабреца и чайного дерева, а также прополис. Масло поможет излечить и увлажнить воспаленную слизистую оболочку, а также защитить ее от новых бактерий.
При мучительном сухом кашле полезными будут леденцы или пастилки, содержащие растительные экстракты – они увлажнят воспаленную слизистую, и кашель уже не будет таким раздражающим. В состав таблеток обычно входят растения, которые также помогут устранить боль в горле, такие как исландский лишайник, алтей, мальва, облепиховое масло, прополис, чабрец и бузина. К некоторым препаратам также добавляют витамин С и цинк, которые улучшат работу иммунной системы.
Что следует учитывать, чтобы леденцы лучше действовали:
- Следует принимать, как указано в прилагаемой инструкции, обычно интервал между приемом каждой таблетки составляет два или три часа
- Следует обращать внимание на максимальное количество таблеток, которое можно принимать в день или за 24 часа, его нельзя превышать ни в коем случае.
- Таблетку для рассасывания нельзя делить, измельчать, разжевывать, ее следует медленно рассасывать, позволяя ей раствориться в полости рта.
- Таблетки для рассасывания взаимодействуют с пищей – при изменении уровня рН полости рта снижается действие активных веществ. Не следует есть, пить или чистить зубы в течение 30 минут до и после приема таблеток.
- Если пациент страдает сахарным диабетом, следует выбирать препараты, не содержащие сахар, глюкозу и сахарозу.
- Таблетки для рассасывания, содержащие подсластитель сорбит, могут влиять на всасывание других лекарств, а также способствовать более мягкому стулу или даже вызывать диарею.
- Если заболел ребенок, можно выбрать форму лекарства, которая нравится ребенку – леденец на палочке, который рекомендуют с двухлетнего возраста. Также дети любят использовать леденцы в форме пастилок. Они имеют форму желейных конфет и приятный вкус.
- Людям с зубными протезами не следует выбирать препараты в виде пастилок, потому что они могут прилипать к зубным протезам.
В случае влажного кашля важно очистить дыхательные пути
"После сухого кашля нередко развивается влажный или продуктивный кашель, характеризующийся выделением слизи или мокроты в результате лечения или действия иммунной системы организма. Они возникают в результате действия лейкоцитов – они погибают при борьбе с инфекцией, и кашель становится мягким и влажным. При достижении этой стадии важно очистить дыхательные пути, поэтому не рекомендуется подавлять кашель. Необходимо пить много жидких и травяных чаев, которые помогут разжижить мокроту и способствовать ее отхождению, а также расширят бронхи, тем самым способствуя откашливанию", – подчеркивает фармацевт.
Лекарственными растениями, содержащими отхаркивающие вещества, являются примула, плющ и чабрец. При приеме внутрь в виде отваров или сиропов раздражают слизистую оболочку желудка и рефлекторно повышают секрецию желез слизистой бронхов.
Процессу выздоровления также поспособствуют отхаркивающие и муколитические препараты, которые помогут разжижить скопившуюся мокроту. Наиболее рекомендуемыми являются препараты, содержащие бромгексин, амброксол и ацетилцистеин, которые способствуют производству и выводу мокроты. Эти препараты рекомендуется принимать после еды, чтобы уменьшить нарушения желудочно-кишечного тракта. Прием натощак может вызывать тошноту и боли в желудке. Также их нельзя принимать перед сном и при сухом кашле – это не эффективно, к тому же кашель может стать более частым. Следует учитывать, что отхаркивающие средства могут не оказать желаемого эффекта, если больной пьет слишком мало жидкости - для разжижения мокроты следует выпивать примерно 2-2,5 л воды в сутки.
Рекомендации, которые помогут быстрее излечиться в случае кашля:
- При появлении первых симптомов заболевания необходимо дополнительно пить жидкость – это может быть как чистая вода, так и теплые травяные чаи, которые помогут улучшить самочувствие. Чай лучше пить несладкий, поскольку добавление сахара или меда только усилит раздражение и будет способствовать воспалению. Горячее молоко с медом также не рекомендуется – молоко сгущает слизь, а мед обостряет воспаление.
- Рекомендуется принимать повышенную дозу витамина С (1000 миллиграммов в день).
- Чтобы организм мог восстановиться, важен полноценный отдых и здоровый сон.
- Следует помнить о частом проветривании помещения и, если самочувствие позволяет, о прогулках на свежем воздухе.
- При кашле необходимо беречь слизистую оболочку горла – нельзя пить холодные и горячие жидкости, есть острую, твердую и раздражающую пищу.
- Как минимум до улучшения самочувствия рекомендуется воздерживаться от курения.
- Легкий массаж грудной клетки поможет очистить легкие от мокроты и способствует процессу выздоровления. Массаж улучшает дыхательную функцию кожи и кровообращение, способствует отхаркиванию мокроты, а также снижает тонус гладкой мускулатуры бронхов.
- Дыхательные упражнения помогут очистить бронхи от мокроты. Вдыхает воздух через нос, а выдыхает через сложенные трубочкой губы. Для детей будут более интересными такие упражнения, как надувание пузырей в стакане, надувание воздушных шаров или сдувать перышки с поверхности стола, – они также произведут нужный эффект.
- Горчичники обладают согревающим эффектом, что улучшает кровообращение в легких и, подобно массажу, способствует очистке дыхательных путей. Смоченный в теплой воде горчичник накладывают на грудь и спину в части возле лопаток и держат около 10–20 минут. Во избежание легкого ожога кожи людям с чувствительной кожей и детям рекомендуется подкладывать под пластырь марлю. Необходимо запомнить, что пластырь ни в коем случае нельзя ставить в области сердца – ни спереди, ни сзади.
- В аптеках продаются различные виды ингаляторов, которые пригодятся в случае сильного кашля. Ингаляторы помогают принимать лекарства, превращая их в пар и увлажняя дыхательные пути. Новейшие ингаляторы работают очень тихо, поэтому ингаляцию можно делать, даже когда ребенок спит.
Когда следует немедленно обращаться к врачу?
"Если в мокроте появляется кровь, становится трудно откашляться, температура долго не снижается, кашель сухой, сопровождается хрипами или затрудненным дыханием – нужно срочно обращаться к врачу. Также следует обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о пневмонии легких, такие как сильная утомляемость и слабость, высокая температура, потеря аппетита. В этом случае также следует обратиться за помощью к специалисту для назначения соответствующего лечения. Если мокрота становится темной, зеленой или коричневатой, значит, к вирусу присоединилась бактерия, и своими силами справиться не удастся. Так же, если подозревается, что причиной кашля является что-то другое, например отрыжка и попадание желудочного сока в горло, сиропы и таблетки от кашля не помогут! Чтобы лечить такой кашель, нужно сначала выяснить его причину", – подчеркивает фармацевт.