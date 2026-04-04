Как победить кашель: советы фармацевта по использованию трав, сиропов и пастилок

Лекарственными растениями, обладающими успокаивающими и обволакивающими свойствами, а именно способностью создавать защитный слой на слизистой оболочке рта и горла, являются корень алтея лекарственного, цветки платана лекарственного, листья лишайника исландского, почки сосны и листья подорожника узколистного. Эти растительные препараты можно эффективно применять в случае воспаленного, раздражающего и болезненного кашля не только у взрослых, но и у детей с трехлетнего возраста. Чай из исландского лишайника и цветков календулы можно употреблять с шестилетнего возраста, а цветки ромашки – с шестимесячного возраста. Слизистые вещества чая из корня алтея покрывает слизистую оболочку рта и горла, создавая защитный слой и предохраняя ее от раздражения. З час до приема корня алтея не рекомендуется принимать другие лекарства, чтобы не задерживать их всасывание. Корень алтея также можно принимать в виде сиропа, и чаще всего он используется в сочетании с зеленью тимьяна. Средства, содержащие исландский лишайник, доступны в виде сиропов и спреев для горла, а также леденцов и пастилок. Эти препараты также следует применять не ранее, чем через час после приема других лекарств. В случае сухого кашля также помогут сосновые почки, обладающие противовоспалительным, антибактериальным, отхаркивающим и болеутоляющим действием. В аптеке можно купить чай или сироп из сосновых почек, которые также могут содержать экстракты тимьяна, листьев тысячелистника, цветков ромашки, исландского лишайника или корней солодки.