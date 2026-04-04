Кто ответит за Мукусалас? Рижские власти винят соль, а оппозиция - "сознательные решения" чиновников
Бетон отремонтированной набережной крошится, а власти уверяют, что все безопасно. Теперь эксперты спорят: это обычный дефект или признак системной проблемы? В центре скандала — возможная халатность и ответственность конкретных людей.
Дискуссии о качестве строительства и безопасности объектов в Риге вновь подняли вопрос — можно ли доверять реализуемым проектам и насколько эффективно работает контроль. В эфире передачи «Nacionālo interešu klubs» на TV24 директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш заявил, что на данный момент объект променад Мукусалас, несмотря на выявленные дефекты.
«В настоящее время объект безопасен, поэтому его эксплуатация не ограничена. То, что сейчас громче всего обсуждается, — это повреждения бетона. После зимы бетон, реагируя с солью, начал крошиться. Это строительный дефект, но объект не является опасным», — пояснил он.
По его словам, подобные случаи не являются уникальными для инфраструктурных проектов. «В линейных объектах, таких как улицы или дороги, в процессе строительства часто бывают работы, которые переделываются, и очень часто есть дефекты, которые затем приходится устранять», — добавил Каулиньш.
В то же время эксперты отмечают, что существующее регулирование в строительной сфере в целом является достаточно четким. Как пояснил эксперт Мартиньш Риежниекс, нормативная база определяет как ответственность, так и порядок реализации строительных проектов. «В регулировании есть четкая ответственность, четкий порядок, как должен происходить строительный процесс. Это можно сравнить с правилами дорожного движения: наличие правил не означает, что все на 100% будут их соблюдать — возможны ошибки и нарушения», — отметил он.
Он также напомнил, что после Золитудской трагедии нормативная база была существенно пересмотрена. «Если трагедия выявила определенные пробелы, которые можно было обойти, то сейчас они устранены. С точки зрения регулирования я бы сказал, что все в порядке», — подчеркнул Риежниекс.
Однако более критичную позицию озвучил журналист, продюсер и депутат Рижской думы Ансис Пуполс, заявив, что ситуация далека от нормальной. «Я думаю, что совершенно ничего не в порядке», — заявил он. Ссылаясь на обсуждение в профильной комиссии, Пуполс отметил, что в данном случае речь может идти не только о системных проблемах, но и о конкретной ответственности.
«Было прямо сказано, что в этом случае было допущено сознательное решение — использовать этот бетон. Люди под этим подписались. Подписались исполнители, подписался строительный надзор», — подчеркнул он.
По его мнению, причиной произошедшего стала банальная халатность, несмотря на наличие нескольких уровней контроля. «Это просто халатность. Рассчитывали, что есть банковская гарантия, что есть семь уровней надзора и кто-то обязательно заметит. Но никто не заметил», — заявил Пуполс.
Он также поставил под сомнение возможность дальнейшего участия этих же специалистов и компаний в других значимых проектах.
«Нужно оценить, могут ли эти же люди заниматься, например, реконструкцией Вантового моста», — отметил он.