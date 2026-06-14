Лето все-таки напомнит о себе: когда в Латвии ждать до +25

Во вторник и среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако в среду в течение дня с запада небо начнет постепенно проясняться. На большей части территории ожидается дождь, во вторник после полудня местами он будет сильным, возможны также грозовые ливни. Во вторник ночью и утром в отдельных районах образуется туман, который местами ухудшит видимость. Ветер в основном будет слабым, но со вторника с середины дня он постепенно повернет на западный, а в среду усилится. На побережье залива в среду порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.