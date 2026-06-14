Лето все-таки напомнит о себе: когда в Латвии ждать до +25
Начало недели в Латвии будет дождливым и прохладным, местами возможны сильные ливни и грозы. Однако уже во второй половине недели погода начнет меняться: дождей станет меньше, солнца — больше, а к выходным воздух может прогреться до +25 градусов.
В начале новой недели погоду в Латвии будут определять циклоны, которые принесут облачную погоду с большим количеством осадков, местами также с грозами. В течение недели атмосферная циркуляция постепенно изменится, и со второй половины недели к региону приблизится антициклон. Под его влиянием осадков станет меньше, солнце будет появляться чаще, а температура воздуха постепенно повысится. К выходным погода станет по-летнему теплой.
В понедельник погоду в Латвии будет определять циклон. Небо в основном будет облачным, но местами ненадолго прояснится. На большей части территории страны временами ожидается дождь, а во второй половине дня локально возможны сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах образуется туман, который существенно ухудшит видимость. Ночью температура воздуха опустится до +8…+13 градусов, днем повысится до +13…+16 градусов.
Во вторник и среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако в среду в течение дня с запада небо начнет постепенно проясняться. На большей части территории ожидается дождь, во вторник после полудня местами он будет сильным, возможны также грозовые ливни. Во вторник ночью и утром в отдельных районах образуется туман, который местами ухудшит видимость. Ветер в основном будет слабым, но со вторника с середины дня он постепенно повернет на западный, а в среду усилится. На побережье залива в среду порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет опускаться до +9…+13 градусов, днем подниматься до +14…+19 градусов. В среду в западных и центральных районах местами воздух может прогреться до +21 градуса.
Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон. Под его влиянием солнце будет все чаще появляться между облаками, а количество осадков постепенно уменьшится. Ночью температура воздуха останется примерно такой же, как ранее, а днем станет теплее — уже во многих местах температура превысит +20 градусов. В выходные в отдельных районах максимальная температура воздуха может достичь +25 градусов.