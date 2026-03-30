"Все ошибаются": в думе объяснили, почему доверили Вантовый мост той же фирме, что и променад Мукусалас
Состояние Вантового моста в Риге вызывает тревогу у жителей: несмотря на заверения властей о безопасности, пешеходы и велосипедисты сомневаются, а выбор подрядчика только усилил общественное недоверие.

Состояние Вантового моста в центре Риге вызывает обеспокоенность у многих жителей. Несмотря на заявления политиков о том, что сейчас он безопасен, значительная часть тех, кто ежедневно пересекает мост — особенно пешком или на велосипеде — придерживается противоположного мнения. Дополнительную волну тревоги вызвала новость о том, что реконструкцией займется та же компания, которая ранее некачественно выполнила работы на набережной Мукусалас. Это решение вызвало резкую реакцию общества.

Ситуацию прокомментировал директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш в эфире программы «Ziņu tops» на TV24.

По его словам, оснований для расторжения договора нет: «Я не думаю, что эта ситуация является основанием для того, чтобы мы сейчас расторгли договор о дальнейшей реализации проекта Вантового моста».

Каулиньш подчеркнул, что ошибки в строительстве — обычное явление: «Моя позиция такова: во всех строительных проектах бывают ошибки. Случается, что состав асфальта не соответствует требованиям — его снимают, фрезеруют и укладывают заново».

Он также отметил, что подобные недочеты устраняются не за счет города: «Понятно, что не за счет города. Бывает, что коммуникации построены неправильно. Ошибки есть на всех объектах. Вопрос в том, как мы эти ошибки решаем».

Качество строительных работ на набережной Мукуcалас.

Качество работ на набережной Мукусалас вызвало вопросы (март 2026)

Променад на улице Мукуcалас является безопасным, утверждает руководство Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

На вопрос ведущей, можно ли считать такие случаи ошибками, а не проявлением коррупции или халатности, чиновник ответил, что подобные подозрения не имеют под собой экономического смысла: «Если смотреть на суть ошибки и возможную экономию… Допустим, если бы строитель подкупил моих сотрудников и получил финансовое преимущество, а затем эту разницу поделили…» Он привел конкретный расчет: «Если посчитать: на участке в 300 метров объем составляет около 15 кубометров бетона, а разница между более прочным и соответствующим бетоном — примерно 30 евро за кубометр. Простите, но там нечего делить, чтобы я мог поверить в такую гипотезу».

Трещины и ржавчина на Вантовом мосту (январь 2024)

Другие сейчас читают