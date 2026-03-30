"Все ошибаются": в думе объяснили, почему доверили Вантовый мост той же фирме, что и променад Мукусалас
Состояние Вантового моста в Риге вызывает тревогу у жителей: несмотря на заверения властей о безопасности, пешеходы и велосипедисты сомневаются, а выбор подрядчика только усилил общественное недоверие.
Состояние Вантового моста в центре Риге вызывает обеспокоенность у многих жителей. Несмотря на заявления политиков о том, что сейчас он безопасен, значительная часть тех, кто ежедневно пересекает мост — особенно пешком или на велосипеде — придерживается противоположного мнения. Дополнительную волну тревоги вызвала новость о том, что реконструкцией займется та же компания, которая ранее некачественно выполнила работы на набережной Мукусалас. Это решение вызвало резкую реакцию общества.
Ситуацию прокомментировал директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш в эфире программы «Ziņu tops» на TV24.
По его словам, оснований для расторжения договора нет: «Я не думаю, что эта ситуация является основанием для того, чтобы мы сейчас расторгли договор о дальнейшей реализации проекта Вантового моста».
Каулиньш подчеркнул, что ошибки в строительстве — обычное явление: «Моя позиция такова: во всех строительных проектах бывают ошибки. Случается, что состав асфальта не соответствует требованиям — его снимают, фрезеруют и укладывают заново».
Он также отметил, что подобные недочеты устраняются не за счет города: «Понятно, что не за счет города. Бывает, что коммуникации построены неправильно. Ошибки есть на всех объектах. Вопрос в том, как мы эти ошибки решаем».
Качество работ на набережной Мукусалас вызвало вопросы (март 2026)
Променад на улице Мукуcалас является безопасным, утверждает руководство Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.
На вопрос ведущей, можно ли считать такие случаи ошибками, а не проявлением коррупции или халатности, чиновник ответил, что подобные подозрения не имеют под собой экономического смысла: «Если смотреть на суть ошибки и возможную экономию… Допустим, если бы строитель подкупил моих сотрудников и получил финансовое преимущество, а затем эту разницу поделили…» Он привел конкретный расчет: «Если посчитать: на участке в 300 метров объем составляет около 15 кубометров бетона, а разница между более прочным и соответствующим бетоном — примерно 30 евро за кубометр. Простите, но там нечего делить, чтобы я мог поверить в такую гипотезу».