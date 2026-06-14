Инвесторы уходят, туристы сомневаются: жертвой разбившихся дронов стала вся Латвия

По мнению представителя отрасли, важную роль играет и международный информационный фон. Сообщения о падении дронов за рубежом нередко воспринимаются гораздо тревожнее, чем внутри страны. «За границей появляются новости о том, что упали дроны, и сразу возникает впечатление, что сюда вот-вот войдут войска. Люди отменяют свои бронирования, отменяют мероприятия. Иностранные партнеры спрашивают: можно ли здесь проводить события, будет ли здесь безопасно?» — рассказал Ензис. Он также сообщил, что негативные последствия затрагивают не только туризм.