Инвесторы уходят, туристы сомневаются: жертвой разбившихся дронов стала вся Латвия
После сообщений о падении дронов туристы начали отменять поездки, а некоторые инвесторы — переносить проекты за пределы Латвии. Проблема уже ударила не только по приграничью, но и по Риге - такое мнение высказал президент Латвийской ассоциации ресторанов и доцент Латвийского университета бионаук и технологий Янис Ензис.
По его словам, наиболее остро последствия ощущаются в Латгале. Ссылаясь на данные Латгальской туристической ассоциации, эксперт отметил, что количество бронирований в регионе сократилось на 50–60%.
«Латгале, конечно, пострадало сильнее, потому что именно там упали эти дроны. Но ситуация с дронами и отсутствие четкого плана, как государство будет решать подобные проблемы, отразились на снижении числа туристов и в Риге, и в других регионах Латвии», — подчеркнул Ензис.
По словам эксперта, последствия ощущаются на общегосударственном уровне. Он обратил внимание на то, что Латвия сейчас занимает последнее место в Европейском союзе по темпам восстановления въездного туризма.
«Сейчас, к сожалению, Латвия оказалась на последнем месте в Европейском союзе. Если сравнивать количество ночевок иностранных гостей в гостиницах и гостевых домах с показателями 2019 года, у нас минус 29%. Это рекордная цифра», — заявил он.
Янис Ензис отметил, что в целом Европа уже восстановилась после пандемии Covid-19 и многие страны даже превысили допандемийные показатели. В странах Балтии восстановление проходит сложнее, однако Литва и Эстония демонстрируют лучшие результаты, чем Латвия.
По мнению представителя отрасли, важную роль играет и международный информационный фон. Сообщения о падении дронов за рубежом нередко воспринимаются гораздо тревожнее, чем внутри страны. «За границей появляются новости о том, что упали дроны, и сразу возникает впечатление, что сюда вот-вот войдут войска. Люди отменяют свои бронирования, отменяют мероприятия. Иностранные партнеры спрашивают: можно ли здесь проводить события, будет ли здесь безопасно?» — рассказал Ензис. Он также сообщил, что негативные последствия затрагивают не только туризм.
«У меня есть информация, что некоторые инвесторы, у которых здесь работают сотрудники и открыты офисы, после ситуации с дронами начали переводить свою деятельность в Польшу», — сказал эксперт.
По его мнению, государству необходимо активнее реагировать на подобные вызовы и формировать понятный сигнал для международной аудитории. «Должны прозвучать четкие сигналы о ситуации с безопасностью и должна быть очень широкая международная коммуникационная кампания о том, что Латвия безопасна, что Рига безопасна, приглашая иностранных гостей приезжать сюда», — подчеркнул Ензис.
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