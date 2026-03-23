При строительстве набережной Мукусалас использован неподходящий бетон - кто ответит за ошибки?
Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы установил, что при бетонировании основания перил набережной Мукусалас был использован бетонный класс, не соответствующий данной конструкции и условиям эксплуатации.
Изменение класса прочности бетона по предложению подрядчика было согласовано строительным надзором, однако теперь авторский надзор, строительный надзор и подрядчик признали, что использованный для строительства основания бетон C8/10 не соответствует предполагаемому применению. Об этом комитету по вопросам сообщения и транспорта сообщил руководитель Управления развития общественной инфраструктуры Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Мартиньш Слимбахс.
Слимбахс указал, что в целом выявлено несколько дефектов, которые должен устранить подрядчик: не заполнены швы, обнаружены дефекты перил, дефекты крепления мостика, дефекты асфальта, зафиксированы разрушения покрытия, а также у трех лестниц выявлен несоответствующий уклон. Также обнаружены дефекты спасательных лестниц, разрушение основания перил и другие недостатки.
Ориентировочная сумма устранения выявленных дефектов составляет 140 000 евро. Планируется заключить соглашение между сторонами о том, что выявленный дефект основания будет устранен силами подрядчика в сотрудничестве со строительным и авторским надзором.
Что касается безопасности набережной — на данный момент не выявлено обстоятельств, создающих немедленную угрозу для жителей, и нет оснований для ограждения территории. Сооружение соответствует требованиям закона о строительстве. В то же время, соблюдая принцип предосторожности, самоуправление продолжает усиленный контроль за объектом и планирует установить оборудование для мониторинга. Работы по устранению дефектов начнутся в начале мая.