ФОТО: Рижская дума уверяет - несмотря на некоторые проблемы, променад на Мукусалас безопасен

Качество работ на набережной Мукусалас вызвало вопросы (март 2026)
Променад на улице Мукуcалас является безопасным, утверждает руководство Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.
После многочисленных вирусных видео и фото, на которых виден крошащийся бетон и другие дефекты конструкции на новой набережной Мукусалас в Риге, власти заявили: променад безопасен. Но при этом были вынуждены признать появление новых дефектов после зимы.
Променад на улице Мукуcалас является безопасным, утверждает руководство Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы. Как агентство LETA узнало в Рижской думе, будет проведен дополнительный мониторинг стабильности и безопасности перил, а при необходимости также будут приняты дополнительные меры безопасности.
В настоящее время нет признаков того, что разрушение бетона у основания перил повлияло на эксплуатацию и безопасность перил на променаде.
В свою очередь по поводу наклона участка перил в сторону Даугавы департамент сообщил, что строительный проект реализовывался поэтапно. На участке между Железнодорожным мостом и Каменным мостом укрепления берега были полностью перестроены, тогда как на участке от Железнодорожного моста до транспортного кольца Мукуcалас существующие конструкции укрепления берега не перестраивались. Соответственно на этом участке также не был перестроен фрагмент гранитных перил, который уже ранее имел наклон в сторону Даугавы.
На этом участке со стороны воды восстановление конструкций укрепления берега не было предусмотрено. В настоящее время рисков эксплуатации объекта не выявлено.
Однако на променаде обнаружены новые дефекты, появившиеся после зимнего сезона и связанные с разрушением бетона у основания перил. Заказчик совместно с ответственными специалистами оценит возможную причину дефектов, проведет необходимые проверки и примет решение о дальнейших действиях.
На объект распространяется пятилетняя гарантия. Если по результатам проверки будет установлено, что дефект возник из-за использования некачественных материалов или некачественно выполненных строительных работ, подрядчик будет обязан обеспечить устранение дефектов в рамках гарантии.
Несколько дефектов были обнаружены при сдаче объекта в эксплуатацию, однако их устранение до ввода объекта в эксплуатацию было невозможно из-за неблагоприятных погодных условий, пояснили в самоуправлении.
Поэтому объект был принят в эксплуатацию и одновременно было заключено соглашение с подрядчиком об устранении дефектов в установленный срок. Для обеспечения выполнения этих обязательств заказчик получил от подрядчика гарантийный полис, выданный банком.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в социальных сетях были распространены несколько видео, в которых как политики, так и блогеры указывают на некачественно выполненные работы на променаде улицы Мукуcалас. На кадрах видно, как руками крошат бетон на недавно установленных ограждениях и швы между строительными блоками и демонстрируют другие дефекты.
Открытие променада на Мукусалас (09.01.26)
9 января в Риге состоялось торжественное открытие променада улицы Мукусалас.