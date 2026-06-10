В Риге из горящей квартиры спасли трех человек: один пострадавший передан медикам

Вчера в 8:48 был получен вызов на улицу Андрея Пумпура в Даугавпилсе, где в двухэтажном производственном здании горели два компрессора на площади десять квадратных метров. До прибытия Государственной пожарно-спасательной службы из здания эвакуировались 30 человек.