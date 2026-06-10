В Риге из горящей квартиры спасли трех человек: один пострадавший передан медикам
В Риге пожарные спасли трех человек из горящей квартиры на улице Вайнёдес. Один из спасенных пострадал и был передан медикам, еще шесть человек успели эвакуироваться самостоятельно.
В 18:11 был получен вызов на улицу Вайнёдес в Риге, где в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома горели диван, бытовые вещи и перегородка. Общая площадь возгорания составила 21 квадратный метр.
До прибытия Государственной пожарно-спасательной службы из здания эвакуировались шесть человек, еще трех человек спасли пожарные. Один из спасенных пострадал и был передан медикам.
Вчера в 8:48 был получен вызов на улицу Андрея Пумпура в Даугавпилсе, где в двухэтажном производственном здании горели два компрессора на площади десять квадратных метров. До прибытия Государственной пожарно-спасательной службы из здания эвакуировались 30 человек.
За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 59 вызовов: 17 — на тушение пожаров, в том числе одного лесного пожара, 22 — на спасательные работы, еще 20 вызовов оказались ложными.