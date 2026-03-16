Бетон крошится, перила кривые: кто ответит за скандал вокруг набережной Мукусалас
Новая набережная в Риге за 20,8 млн евро оказалась с дефектами. В соцсетях показывают, как бетон крошится руками, а перила клонятся то в сторону реки, то в сторону дороги. Теперь власти требуют от строителей устранить эти и другие недостатки.
Строительной компании придется устранить выявленные дефекты на набережной улицы Мукуcалас в Риге, сообщили в Рижской думе. Самоуправление осведомлено о возникшей ситуации. Сегодня совместно со строителем будет проведен повторный осмотр объекта, а с началом строительного сезона выявленные недостатки должны быть устранены.
На выходных в социальных сетях распространилось несколько видео, где политики и блогеры указывают на некачественно выполненные работы на набережной улицы Мукуcалас. На кадрах видно, как руками крошат бетон на недавно установленных ограждениях и швы между строительными блоками и демонстрируют другие дефекты.
Внимание, в ролике активно используется ненормативная лексика:
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс сообщил в Twitter, что предпринимателю еще в прошлом году была направлена претензия по поводу качества отдельных работ. По словам мэра, муниципалитет поручил устранить выявленные недостатки с началом строительного сезона.
Uzņēmējam jau pagājušajā gadā tika iesniegta pretenzija par atsevišķu darbu kvalitāti. Pašvaldība ir uzdevusi konstatētos trūkumus novērst, sākoties būvniecības sezonai. https://t.co/5As9kzDI9Y— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) March 14, 2026
Как сообщалось ранее, 22 декабря прошлого года набережная улицы Мукуcалас была введена в эксплуатацию. Строительные работы, продолжавшиеся два года, обошлись в 20,8 млн евро.
Реконструкция набережной, начатая в декабре 2023 года, является одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры. Цель проекта — превратить берег Даугавы в современную и визуально привлекательную прогулочную зону.
Общий объем финансирования укрепления набережной улицы Мукуcалас и строительства связанной инфраструктуры составил 20,8 млн евро без НДС. 85% расходов покрыто за счет займа из Государственной казны, а 15% — за счет средств Рижского самоуправления.
Обновленный променад на Мукусалас
Завершились длившиеся два года строительные работы на набережной-променаде улицы Мукусалас, превратившие 2,3-километровый участок набережной в современное, благоустроенное городское пространство и ...