Бетон крошится, перила кривые: кто ответит за скандал вокруг набережной Мукусалас
Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Новая набережная в Риге за 20,8 млн евро оказалась с дефектами. В соцсетях показывают, как бетон крошится руками, а перила клонятся то в сторону реки, то в сторону дороги. Теперь власти требуют от строителей устранить эти и другие недостатки.

Строительной компании придется устранить выявленные дефекты на набережной улицы Мукуcалас в Риге, сообщили в Рижской думе. Самоуправление осведомлено о возникшей ситуации. Сегодня совместно со строителем будет проведен повторный осмотр объекта, а с началом строительного сезона выявленные недостатки должны быть устранены.

На выходных в социальных сетях распространилось несколько видео, где политики и блогеры указывают на некачественно выполненные работы на набережной улицы Мукуcалас. На кадрах видно, как руками крошат бетон на недавно установленных ограждениях и швы между строительными блоками и демонстрируют другие дефекты.

Внимание, в ролике активно используется ненормативная лексика:

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс сообщил в Twitter, что предпринимателю еще в прошлом году была направлена претензия по поводу качества отдельных работ. По словам мэра, муниципалитет поручил устранить выявленные недостатки с началом строительного сезона.

Как сообщалось ранее, 22 декабря прошлого года набережная улицы Мукуcалас была введена в эксплуатацию. Строительные работы, продолжавшиеся два года, обошлись в 20,8 млн евро.

Реконструкция набережной, начатая в декабре 2023 года, является одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры. Цель проекта — превратить берег Даугавы в современную и визуально привлекательную прогулочную зону.

Общий объем финансирования укрепления набережной улицы Мукуcалас и строительства связанной инфраструктуры составил 20,8 млн евро без НДС. 85% расходов покрыто за счет займа из Государственной казны, а 15% — за счет средств Рижского самоуправления.

Завершились длившиеся два года строительные работы на набережной-променаде улицы Мукусалас, превратившие 2,3-километровый участок набережной в современное, благоустроенное городское пространство и новую «визитную карточку» Риги.

