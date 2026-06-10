Почему латвийцам продолжают выдавать быстрые кредиты, которые они не могут вернуть?

Бришкенс указал на статистику по вновь выданным кредитам без залога: есть 30 финансовых учреждений, на 13 из которых приходится около половины всех таких кредитов без залога - средняя доля просроченных кредитов в них составляет 1,5%. То есть 1,5% кредитов, выданных заемщикам, имеют просрочку 90 и более дней. Затем идет вторая группа, в которую входят около восьми компаний - 20% от общего портфеля, где доля просроченных кредитов составляет 4%, и это уже относительно более рискованный сегмент. И наконец, есть девять компаний, на долю которых приходится около трети таких кредитов, выданных без залога, где средний процент просроченных кредитов составляет 10,5%. А четыре компании находятся "на самом дне", у них эти проблемные, "неработающие" кредиты составляют от 15% до 20%.