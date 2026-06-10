Почему латвийцам продолжают выдавать быстрые кредиты, которые они не могут вернуть?
Каждый пятый клиент латвийских небанковских кредиторов оказывается на грани финансового краха. В Сейме считают, что проблема не только в заемщиках, но и в компаниях, которые продолжают выдавать рискованные кредиты.
Сейм рассматривает сейчас реформу надзора за небанковскими кредиторами. Как заявила в программе "Spried ar Delfi" секретарь бюджетно-финансовой комиссии Сейма Айва Виксна, в этом вопросе важен не только надзор за кредиторами, но и просвещение населения.
"Возможно, нужна вторая работа, а не быстрый кредит", - сказала она.
Депутат от "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс обратил внимание на статистику, подтверждающую, что почти каждый пятый клиент небанковских кредиторов находится на грани банкротства. Бришкенс выделил одну из проблем: "Клиент, которого активно бомбардируют рекламой с обходом рекламных ограничений, может обратиться к одному небанковскому кредитору, который может добросовестно оценить платежеспособность этого клиента и прийти к выводу, что нет - кредит ему выдать нельзя. Этот клиент может посетить еще несколько платформ, и в итоге, как мы видим по статистике, обязательно найдется тот, кто все же выдаст такому человеку кредит.
Именно это и создает драматическую статистику, где в итоге каждый пятый такой клиент находится на грани банкротства".
Бришкенс указал на статистику по вновь выданным кредитам без залога: есть 30 финансовых учреждений, на 13 из которых приходится около половины всех таких кредитов без залога - средняя доля просроченных кредитов в них составляет 1,5%. То есть 1,5% кредитов, выданных заемщикам, имеют просрочку 90 и более дней. Затем идет вторая группа, в которую входят около восьми компаний - 20% от общего портфеля, где доля просроченных кредитов составляет 4%, и это уже относительно более рискованный сегмент. И наконец, есть девять компаний, на долю которых приходится около трети таких кредитов, выданных без залога, где средний процент просроченных кредитов составляет 10,5%. А четыре компании находятся "на самом дне", у них эти проблемные, "неработающие" кредиты составляют от 15% до 20%.
"Таким образом, почти каждый пятый клиент сталкивается с реальными проблемами платежеспособности - они задерживают погашение кредита более чем на 90 дней. О какой защите потребителей и ответственности со стороны этих небанковских кредиторов мы можем говорить, если у каждого пятого клиента проблемы с платежеспособностью, хотя закон предусматривает, что эти небанковские кредиторы обязаны оценивать платежеспособность клиента?" Бришкенс скептически относится к тому, как велся надзор за небанковскими кредиторами до сих пор.