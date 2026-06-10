После трех смертей на переезде в Иманте активисты готовы судиться с Рижской думой
После двух смертельных происшествий на железнодорожном переезде в Иманте общество «Город для людей» (Pilsēta cilvēkiem) требует срочно установить барьеры для пешеходов и велосипедистов. Если требование отклонят, активисты готовы идти в суд.
За восемь месяцев на железнодорожном переезде в Иманте произошли две трагические аварии со смертельными последствиями. 1 октября 2025 года под поездом погибли две несовершеннолетние девочки, ехавшие на электросамокате, а 7 июня 2026 года поезд смертельно травмировал мужчину.
Общество «Город для людей» указывает, что переезд можно сделать безопасным, установив шлагбаумы также для пешеходов и велосипедистов. В таком случае при приближении поезда блокировалось бы не только движение автомобилей, но и движение пешеходов и велосипедистов.
11 мая 2026 года Latvijas dzelzceļš отклонил требование общества, сочтя установленные пешеходные лабиринты достаточным решением для обеспечения безопасности.
Общество совместно с адвокатом Никитой Ковалевым оценило ситуацию и уже подало исполнительному директору Рижской думы заявление об оспаривании противоправного бездействия Рижской думы в решении этого вопроса. «Мы требуем до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов. Если требование будет отклонено, мы обратимся в суд», — заявил представитель общества Карлис Крекис.