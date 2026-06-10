После трех смертей на переезде в Иманте активисты готовы судиться с Рижской думой

Общество совместно с адвокатом Никитой Ковалевым оценило ситуацию и уже подало исполнительному директору Рижской думы заявление об оспаривании противоправного бездействия Рижской думы в решении этого вопроса. «Мы требуем до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов. Если требование будет отклонено, мы обратимся в суд», — заявил представитель общества Карлис Крекис.