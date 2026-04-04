"Мы слабо контролируем собственное небо": прозвучала жесткая критика системы безопасности Латвии
Контроль неба, дроны и информационные атаки — эксперт предупреждает о рисках, которые могут привести к куда более серьезным последствиям, чем кажется. Почему ситуация в Латвии уже вызывает тревогу?
Вопросы безопасности в Латвии, особенно связанные с контролем воздушного пространства и возможными информационными угрозами, становятся все более актуальными. Об этом в эфире передачи «Preses klubs» на TV24 заявил присяжный адвокат Янис Дзанушканс, выделив два ключевых аспекта, влияющих как на восприятие общества, так и на реальные риски безопасности.
По его словам, первая проблема заключается в том, что Латвия частично сама создала почву для тревожных заявлений, поскольку объективно существуют проблемы с контролем воздушного пространства.
«Прежде всего надо признать, что мы сами частично виноваты в том, что такие утверждения вообще существуют, потому что объективно… мы довольно слабо контролируем свое воздушное пространство», — отметил Дзанушканс.
«Несмотря на то, что мы уже четыре года находимся в режиме укрепления потенциала… мы все равно слабо контролируем это воздушное пространство», — добавил он. В качестве примера он привел случаи с беспилотниками, происхождение и перемещение которых не всегда удается точно отследить.
«Если верить сообщениям в СМИ, то, по сути, дяди и тети на востоке Латвии знают больше, чем наши спецслужбы. Об этом свидетельствуют эти прилетевшие дроны — мы не понимаем, откуда они прилетают и где падают», — заявил эксперт.
Отдельной проблемой он назвал отсутствие своевременного оповещения населения. «Не работает никакое оповещение. Это первая проблема. Если бы мы контролировали свое воздушное пространство, то, скорее всего, ни одна муха бы не залетела», — подчеркнул он. По его мнению, в такой ситуации государству сложнее убедительно объяснять обществу, что тревожные сообщения могут быть пропагандой.
Второй важный аспект, на который обращает внимание Дзанушканс, — это возможные цели информационных кампаний. «Если в рамках такой информационной кампании со стороны России распространяются утверждения о том, что удары по территории России происходят с территории Латвии, Литвы или Эстонии, то согласно действующей в России доктрине это считается нападением», — пояснил он.
Он добавил, что подобная интерпретация может стать основанием для ответных действий. «Это дает им право наносить превентивные удары», — отметил адвокат. Эксперт подчеркнул, что такие информационные сообщения не стоит воспринимать легкомысленно.
«Это может быть не просто шутка или попытка повлиять на мнение людей. Это может быть серьезная подготовительная работа», — заявил он.
В заключение Дзанушканс отметил, что сочетание слабого контроля воздушного пространства и информационных рисков может создавать опасные условия.