Саудовская Аравия сообщила о том, что ей удалось перенаправить поставки нефти и газа в обход Ормузского пролива

«Безусловно, кризис в Ормузском проливе влияет очень сильно, но, учитывая, что у нас хорошая инфраструктура и гибкость цепочек поставок, мы смогли воспользоваться выходом к Красному морю. Мы поменяли наши цепочки поставок — в сфере продовольствия, а также в сфере нефти и газа. Мы меняли свои маршруты», — заявил генеральный директор Национального центра развития промышленности Королевства Саудовская Аравия Салех Аль-Солами.