Саудовская Аравия сообщила о том, что ей удалось перенаправить поставки нефти и газа в обход Ормузского пролива
Саудовская Аравия переориентировалась на порты Красного моря, изменив маршруты поставок продовольствия, нефти и газа.
«Безусловно, кризис в Ормузском проливе влияет очень сильно, но, учитывая, что у нас хорошая инфраструктура и гибкость цепочек поставок, мы смогли воспользоваться выходом к Красному морю. Мы поменяли наши цепочки поставок — в сфере продовольствия, а также в сфере нефти и газа. Мы меняли свои маршруты», — заявил генеральный директор Национального центра развития промышленности Королевства Саудовская Аравия Салех Аль-Солами.
«Мы сразу же начали использовать наши планы, которые были приготовлены заранее на случай таких кризисов. Примерно 7 млн баррелей в день мы экспортируем через нефтепровод, который проходит с востока на запад Королевства. Так мы снизили издержки из-за того, что происходит в Ормузском проливе», — рассказал он.
Что касается удобрений, Саудовская Аравия начала экспортировать продукцию через порты Красного моря. «Это облегчило шок от нарушения цепочек поставок», — отметил генеральный директор.
Как подчеркнул Салех Аль-Солами Саудовская Аравия последовательно наращивает производство минеральных удобрений. «Мы не были ведущим игроком, производили небольшое количество тонн, но начали увеличивать инвестиции и сейчас производим 6 млн тонн. Наш план — к 2040 году достичь уровня 18 млн тонн минеральных удобрений», — сообщил он.
По его словам, в запасах королевства 2,7 млрд тонн фосфата — это 6–8% мировых запасов.