"Хотят спровоцировать на то, что мы должны их бомбить": Кремль пугает страны Балтии "мерами" из-за украинских дронов
Россия обвиняет Латвию, Литву и Эстонию в том, что те якобы открыли воздушное пространство для украинских беспилотников, атакующих российские регионы. Страны Балтии и Польша расценили эти заявления как скоординированную дезинформацию.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник на брифинге для журналистов, что Россия будет вынуждена «принять соответствующие меры», если страны Евросоюза предоставляют свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников на российскую территорию. «Безусловно, мы считаем, что, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры», - сказал он и добавил, что российские военные «тщательно отслеживают и анализируют ситуацию».
Поводом для заявлений Пескова послужили публикации в российском информационном пространстве. В частности, Telegram-канал SHOT утверждал, что ВСУ якобы запускали дроны через территорию Балтии для атаки на портовую инфраструктуру Ленинградской области, а Литва, Латвия и Эстония будто бы открыли для них воздушный коридор. Схожую версию продвигал и Telegram-проект «Два майора».
При этом депутат Госдумы Светлана Журова и вовсе назвала происходящее возможной «провокацией». «Не хотелось бы, чтобы это была провокация со стороны этих государств. Как раз спровоцировать на то, что мы (...) должны их бомбить. У них же убеждение это. Я бы не хотела, чтобы они расценивали это как провокацию. Тут надо быть крайне аккуратными в оценках. Потому что это может быть и таким образом использовано той же Украиной и Европой, дабы нас ввязать в еще какие-то действия. Не так все просто в моем понимании», — сказала Журова.
Однако все три государства Балтии, а также Польша однозначно отвергли подобные обвинения. Министерство обороны Латвии ещё 27 марта предупредило о скоординированной информационной операции России, направленной против Латвии, Литвы и Эстонии. Эстония официально квалифицировала распространяемые в российском медиапространстве сообщения о причинах появления украинских беспилотников над странами Балтии как дезинформацию. Оперативный командующий Вооруженными силами Польши в свою очередь заявил, что сведения об использовании польского воздушного пространства для украинских операций против России являются фейком.