Украина выразила сожаление из-за падения дронов в странах Балтии
Украинские дроны, направленные на российские цели, неожиданно оказались в странах Балтии и Финляндии. Взрывы, падения, дипломатические извинения — и новый разговор о том, насколько защищено наше воздушное пространство.
Украина выразила сожаление в связи с инцидентами, когда на прошлой неделе во всех трех странах Балтии разбились беспилотники, сообщает Офис президента Литвы. «Представители Украины по дипломатическим каналам выразили сожаление в связи с этими инцидентами в странах Балтии», — говорится в комментарии Офиса президента, переданном BNS в понедельник.
«Первопричиной и фундаментальной основой этих инцидентов является агрессивная война России против Украины, которая создает прямую угрозу соседним государствам. У Украины есть право на самооборону», — прокомментировали в Президентском дворце.
Как сообщало агентство BNS, на прошлой неделе в странах Балтии были зафиксированы полеты и падения трех дронов со взрывами. Власти подозревают, что это были украинские беспилотники, направленные на цели в России и отклонившиеся от курса. Страны Балтии подчеркнули, что эти инциденты являются следствием полномасштабной агрессивной войны России и что подобные события могут повториться.
В Литве на прошлой неделе дрон упал на замерзшее озеро Лависас в Варенском районе, недалеко от границы с Беларусью. В Латвии беспилотник взорвался в Краславском крае, примерно в 1 километре от центра волости Сваринцы, а еще один дрон ненадолго залетел в Латвию из воздушного пространства Беларуси и направился в сторону России. В Эстонии дрон врезался в трубу электростанции в Аувере.
Тем временем в Финляндии на выходных разбились два украинских дрона, за эти инциденты Киев принес извинения Хельсинки.
Во всех странах эти инциденты спровоцировали более активные дискуссии об усилении противовоздушной обороны.