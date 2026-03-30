Украина выразила сожаление из-за падения дронов в странах Балтии

В Литве на прошлой неделе дрон упал на замерзшее озеро Лависас в Варенском районе, недалеко от границы с Беларусью. В Латвии беспилотник взорвался в Краславском крае, примерно в 1 километре от центра волости Сваринцы, а еще один дрон ненадолго залетел в Латвию из воздушного пространства Беларуси и направился в сторону России. В Эстонии дрон врезался в трубу электростанции в Аувере.