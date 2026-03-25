Ринкевич: взорвавшийся в Латвии дрон был украинским
Залетевший в воздушное пространство Латвии и взорвавшийся беспилотник был украинским дроном, который, по всей видимости, являлся частью скоординированной украинской операции против объектов в России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эвикой Силиней.
Он подчеркнул, что обмен информацией между службами и государственными должностными лицами сработал адекватно. Информация была получена своевременно, в том числе ее получил и руководитель Краславского края.
В то же время президент отметил, что главным вызовом остается развитие систем противовоздушной обороны. Он указал, что решения в этой сфере уже приняты, закупки завершены и контракты подписаны, однако теперь необходимо дождаться поставок.
Президент подчеркнул, что основное внимание следует сосредоточить на создании таких систем, которые по возможности могли бы нейтрализовать дроны такого типа, учитывая, что объект находился на территории Латвии сравнительно недолгое время и упал на расстоянии 10–15 километров от границы.
Президент Латвии также заявил, что на данный момент нет необходимости созывать внеочередное заседание Совета национальной безопасности, учитывая уже состоявшуюся координацию между службами.
Кроме того, Эдгар Ринкевич отметил, что война на Ближнем Востоке и война, которую Россия развязала против Украины, находятся гораздо ближе, чем может казаться, и что у Латвии еще остается целый ряд срочных задач.
Как уже сообщалось, дрон, залетевший минувшей ночью в воздушное пространство Латвии, взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости, сообщил агентству LETA организатор гражданской обороны самоуправления края Айварс Белковскис.
По его словам, происшествие произошло примерно в километре от Сваринци, который является центром Свариньской волости. Ближайшая к месту инцидента деревня находится примерно в 300–400 метрах.
Военно-воздушные силы зафиксировали вхождение в воздушное пространство Латвии беспилотного летательного аппарата иностранного происхождения со стороны России. Системы раннего предупреждения также зарегистрировали в Краславском крае звук, похожий на взрыв.
На месте происшествия были обнаружены обломки дрона. Там находятся подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной охраны.
Дальнейшей угрозы для мирных жителей и безопасности воздушного пространства Латвии не зафиксировано, заявили в министерстве, отметив, что гражданские лица не пострадали, а гражданской инфраструктуре ущерб не причинен.