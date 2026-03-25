В НВС сделали важное заявление о взорвавшемся в Латгале дроне с боевой частью
Упавший в Латгале дрон с боевой частью, по предварительной оценке, не был намеренно направлен в сторону Латвии.
На данный момент нет доказательств того, что упавший в Латгалии дрон, оснащенный боевой частью, был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис.
Генерал также обратил внимание, что дрон с двигателем внутреннего сгорания летел на довольно низкой высоте, что объясняет, почему он находился вне зоны действия крупных радиолокационных систем.
О стране происхождения дрона генерал не стал строить предположений, поэтому не может подтвердить, был ли это российский или украинский беспилотник. «На данный момент нет доказательств того, что это была специально организованная операция со стороны России», — подчеркнул генерал.
После детонации дрон распался, а его части разлетелись, поэтому сейчас армия и службы внутренних дел занимаются сбором обломков.
Как уже сообщалось, дрон, залетевший минувшей ночью в воздушное пространство Латвии, взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости, сообщил агентству LETA организатор гражданской обороны самоуправления края Айварс Белковскис.
По его словам, происшествие произошло примерно в километре от Сваринци, который является центром Свариньской волости. Ближайшая к месту инцидента деревня находится примерно в 300–400 метрах.
Военно-воздушные силы зафиксировали вхождение в воздушное пространство Латвии беспилотного летательного аппарата иностранного происхождения со стороны России. Системы раннего предупреждения также зарегистрировали в Краславском крае звук, похожий на взрыв. На месте происшествия были обнаружены обломки дрона. Там находятся подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной охраны.
Дальнейшей угрозы для мирных жителей и безопасности воздушного пространства Латвии не зафиксировано, заявили в министерстве, отметив, что гражданские лица не пострадали, а гражданской инфраструктуре ущерб не причинен.