Сын бросился к горящему дому, но было уже поздно: под Олайне погибла его пожилая мать
В четверг в Яньупе, в Олайнской волости, произошла трагедия: при пожаре в жилом доме погибла пожилая женщина. Огонь распространился так быстро, что, когда соседи поняли, что происходит, помочь ей уже было невозможно.
Пламя уничтожило оба этажа дома, сгорела и крыша. Причину пожара еще предстоит установить, однако соседи предполагают, что возгорание могло начаться внутри здания.
По их словам, погибшую женщину звали Антонина, ей было больше 80 лет. Соседи рассказывают, что она не топила печь, а электрическая плита, по их словам, не работала. При этом женщина много курила, поэтому люди не исключают, что пожар мог быть связан с неосторожным обращением с огнем.
Один из соседей рассказал передаче «Degpunktā», что сначала услышал непонятный шум. Его жена попросила посмотреть, что происходит. Подойдя к окну, мужчина увидел, что из нескольких окон соседнего дома уже вырывается пламя.
«Мы услышали какой-то странный шум. Никто такого не ожидал. Жена сказала: иди посмотри, что это. Я подошел к окну и увидел, что пламя идет из всех трех окон», — рассказал сосед.
В соседнем доме живет сын погибшей женщины с семьей. По словам очевидцев, он тоже не сразу понял, что происходит. Мужчина вернулся с работы и увидел дым. Он попытался попасть внутрь горящего дома, но сделать это уже было невозможно: внутри все было охвачено огнем.
Соседи говорят, что, когда он попытался открыть дверь, жар был настолько сильным, что у него обгорели волосы. После этого мужчина не стал рисковать жизнью — спасти мать в тот момент уже не представлялось возможным.
Тушение осложнял сильный ветер. По словам очевидцев, пожарным удавалось сбить пламя, но затем огонь вспыхивал снова. Спасательные работы продолжались около четырех с половиной часов.
В здании спасатели обнаружили погибшую женщину. Причины и обстоятельства пожара будут выяснять специалисты.