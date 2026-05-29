ВИДЕО: украинская спортсменка закрыла глаза и заткнула уши во время исполнения гимна России
Как сообщает "Медуза", случай имел место на юниорском чемпионате Европы — 2026 по художественной гимнастике, который проходил в Болгарии.
Российская гимнастка Яна Заикина выиграла золотую медаль в упражнении с лентой. Второе место заняла София Краинская из Украины, третье — Мелисса Дите из Германии.
Во время награждения, когда заиграл гимн России, София Краинская заткнула уши наушниками и закрыла глаза руками. Этот момент попал на видео Федерации гимнастики России.
Похожим образом поступила украинка Варвара Чубарова, когда награждали победителей в упражнении с мячом. Здесь победила представительница Беларуси Кира Бабкевич — во время награждения звучал белорусский гимн.
Первую медаль на чемпионате Европы среди россиянок получила Ксения Савинова, которая заняла второе место в упражнении с обручем.
Яна Заикина и Ксения Савинова — воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация», созданной олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой.
Гимнастки из России и Беларуси впервые с 2022 года участвуют в международных соревнованиях с флагом и гимном. Международная федерация гимнастики сняла ограничения на заседании 16-17 мая.
